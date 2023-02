Szentgotthárdi VSE–Ferencvárosi TC 8:0 (3608-3531). Szentgotthárd, férfi teke Szuperliga-mérkőzés, 11. forduló.

Szentgotthárdi VSE: Cseh B. 606, Karba N. 620, Karba B. 544, Cserpnyák M. 602, Takács T. 626, Pákai 610. Edző: Tróber József.

Ferencvárosi TC: Farkas 598, Bánhegyi 594, Hajas 583, Csejtei 613, Horváth B. 580.

A szentgotthárdiaknál ezúttal is a Cseh Bence és Karba Noel duó kezdte a mérkőzést. Mindketten nagyon szépen játszottak és 600 fölé menetelve gyűjtötték be a csapatpontokat – 2:0-ra vezettek tehát az első forduló után a vasiak. A második sorban Karba Bálint és Cserpnyák Martin következett. Cserpnyák nagyot küzdve magabiztosan verte meg ellenfelét, Hajas Gábort és ő is átlépte a 600-as határt. Karba Bálint ezúttal viszont gyenge napot fogott ki, de a pontot így is megszerezte 3-1-es szett aránnyal. A hazaiak záró duója most is eksztázist varázsolt a szentgotthárdi csarnokba. Pákai Zsolt 610, míg Takács Tamás a nap legjobb eredményével, 626 fával alakította ki Horváth Balázs illetve Csejtei Norbert ellen a 8-0 arányú hazai sikert. A Szentgotthárd tehát miután a Magyar Kupában a fővárosban és a visszavágón, Vasban is legyőzte a Ferencvárost, ezúttal a bajnokságban is jobbnak bizonyult nála.

Ifjúsági: 4:0 (1131-1078). Kropf 554, Oswald 577.

Répcelaki SE–Zalaegerszegi TK 3:5 (3631-3736). Répcelak, Répce Sportcsarnok, férfi teke Szuperliga-mérkőzés, 11. forduló.

Répcelaki SE: Tóth Á. 619, Horváth Z. 598, Móricz 629, Molnár P. 592, Biró 612, Szabó A. 581. Edző: Kiss Zsolt.

Zalaegerszegi TK: Kakuk 678, Farkas 631, Járfás 659, Fehér 596, Pintér 604, Nemes 569.

Az első sorban Tóth Áron egy szettet tudott otthon tartani a volt répcelaki, ezúttal is remekül dobó, legeredményesebb zalai játékos, Kakuk Levente (678 fa) ellen. A másik párban pedig Horváth Zoltán (598) ellen Farkas Ádám 631 fás teljesítménnyel vitte el a csapatpontot (0:2). A második sorban Móricz Zoltán (629 fa) a nap legjobb hazai eredményével 1,5 szettpontot tudott otthon tartani Járfás Szilárddal szemben. Párja, Molnár Pál ugyan kevesebb fával (592), de megszerezte a répcelaki együttes első csapatpontját (1:3). Az utolsó sorban Szabó Attila és Biró Patrik is megszerezte ugyan a hazaiak számára a csapatpontot, de a bajnoki címvédő Zalaegerszegi TK így is biztosan, 5:3-ra nyert a Répcelak ellen.

Ifjúsági: 0:4.

A következő, 12. fordulóban a Szentgotthárdi VSE szombaton 13 órai kezdettel a tabellát százszázalékos mérleggel vezető Zengő Alföld Szegedi TE otthonában játszik, míg a Répcelaki SE szintén szombaton 14 órakor a harmadik helyen tanyázó Investment Közutasok Kaposvári TK vendégeként lép pályára.