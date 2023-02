A második helyezett fogadja az éllovast, a korábbi évek kirakatcsapata a jelenkor legjobbját, a nyolcszoros bajnok a négyszeres aranyérmest – nem vitás, hogy kiérdemli a rangadó minősítést az összecsapást. Az ősi rivális Szolnok összességében jó szezont fut, előző két bajnokiját (OSE, ASE) megnyerte. Ráadásul hazai pályán roppant erős, saját közönsége előtt ugyanis csak egyszer, a Kecskeméttől kapott ki. Azonban október végén 83-71 arányban marad alul Szombathelyen – továbbá a Falco két győzelemmel többet számlál, így némileg nyugodtabban léphet pályára Szolnokon, ha kikap sem történik különösebb tragédia. A Falco némileg többet készülhetett a mérkőzésre, hiszen legutóbb szombaton meccselt, míg az Olaj szerdán is pályára lépett.

– Erős, minőségi ellenfél fogad minket, roppant nehéz mérkőzésre számítok – mondta Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárcsapatának a vezetőedzője. – Ellenfelünk harcos, szervezett csapat – remekül, szigorúan védekezik. Ráadásul a mérkőzés folyamán előszeretettel vált többször is védekezési szisztémát – ami nagyon kellemetlen. Rangadót játszunk, két motivált, a liga két legjobban védekező csapata lép pályára – fizikális, harcos, feszült összecsapásra készülünk. Vannak nálunk kérdőjelek, ugyanis többen is kisebb sérüléssel, betegséggel bajlódnak, még nem tudom pontosan, hogy kikre számíthatok. De bárki is lép pályára, az mindent el fog követni a győzelem érdekében!

A Falco szombaton reggel kelt útra, a mérkőzés előtt egy csendespihenőt is eltölt a csapat Szolnokon. A rangadót az M4 Sport+ televízió élőben közvetíti.