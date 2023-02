Hétvégén megkezdődik a tavaszi szezon a férfi teke Szuperligában. Megyénk csapatai közül a 7. Szentgotthárd szombaton délben a 8. Kazincbarcika vendégeként, míg az 5. helyen álló Répcelak 13 órakor a 6. Köfém vendégeként - nem Székesfehérváron, hanem Győrött - lép pályára. - Több tornán vettünk részt, akadtak jobb és voltak rosszabb eredményeink is - mondta Kiss Zsolt, a Répcelak edzője. - Nagyon hosszú volt a téli szünet, ekkora kihagyás egyetlen csapatnak sem tett jót. De az elmúlt hétvégén már láttam jó teljesítményeket, olyanoktól is, akik korábban gyengébb formában játszottak. A Magyar Kupába a Pákát mindkétszer 6-0-ra vertük és vagy ebben a sorozatban, vagy a bajnokságban szeretnénk úgy teljesíteni, hogy aztán kiléphessünk a nemzetközi porondra. De az sincs ellenemre, ha mindkét sorozatban remekelünk... A bajnokságban mindkét riválisunkhoz, a Győrhöz és a Kaposvárhoz is utazunk, sok múlik ezeken a meccseken. A téli szünetben Rozmán Szabolcs visszament Sárvárra, Kuslics Gergely térdsérülése miatt kérdéses, mikor térhet vissza. Kilencen kezdtük a bajnokságot, most heten vagyunk - szűk a keretünk. De szeretnénk az első öt hely valamelyikén végezni. Szombaton, a Köfém ellen a papírforma mellettünk szól, de ezt érvényre is kell juttatni ahhoz, hogy céljainkat elérjük.

- Bő egy hónapja kezdtük el a munkát, úgy érzem, jól sikerült a felkészülés, jó eredményeket dobtak a fiúk a tréningeken - mondta Tróbert József, a Szentgotthárd vezetőedzője. - Minimum heti két alkalommal edzettünk, de mivel előtte már a téli szünetben is dobtak a fiúk, így nem a nulláról kezdtük a felkészülést. A Zalaegerszeggel játszottunk edzőmérkőzést, ott is szép eredmények születtek. A Magyar Kupában a nyolc közé jutásért pedig idegenben 5-1-re, itthon 6-0-ra nyertünk az FTC ellen. Szeretnénk az elődöntőbe verekedni magunkat, persze sok múlik a sorsoláson. Mindenesetre - bár nem elvárás - de szeretnénk a nemzetközi kupában is szerepelni, amire a Magyar Kupán keresztül maradt esélyünk. Ami a bajnokságot illeti, fontos a jó rajt, ezért győzni akarunk Kazincbarcikán, ahová a nagy távolság miatt már pénteken elutazunk. A bajnokság végére szeretnénk egy-két hellyel feljebb lépni a tabellán. A keretben nem volt változás, Roman Walcher továbbra is sérült, a többiek egészségesek.