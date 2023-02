Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 80-78 (18-11, 16-23, 17-17, 29-27) Szolnok, 2200 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur T., Praksch P., Tőzsér D.

Szolnoki Olajbányász: Durham 9/3, Lukács 3, Barnes 19/9, Subotic 9/3, Williamson 16/3. Csere: Pongó 8/6, Rudner 3/3, Mokánszki 2, Révész 6, Gavin 5/3. Edző: Gasper Potocnik.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely: Pot 11, Kovács -, Brown 4, Tiby 18/6, Keller Á. 8/6. Csere: Perl 26/3, Cowels 7/3, Verasztó -, Sövegjártó -, Krivacsevics 4. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 8-0. 9. perc: 18-11 14. perc: 25-19 18. perc: 30-30 22. perc: 36-38 24. perc: 38-44 29. perc: 49-49 31. perc: 53-51 34. perc: 60-61 36. perc: 65-65. 37. perc: 68-65 39. perc: 74-71.

Az éllovas, címvédő Falco október végén 83-71 verte Szombathelyen a trónkövetelő, a tabella második helyén álló Szolnokot. Sőt, két győzelemmel többet számlált a csata előtt mit legfőbb riválisa – így némileg azért nyugodtabban futhatott neki a rangadónak. A szombathelyieknél egyedül Barac hiányzott betegség miatt.

Villámrajtot vett a szolnoki csapat, a hazaiaknak szinte minden, a vasiaknak pedig semmi sem akadt be (13-0). Nyolc perc alatt mindössze négy pontot szerzett a szombathelyi csapat, a hazaiak megléptek (16-4). Aztán a negyed végére összekapta magát a Falco, Keller triplát szórt – elkezdtek felzárkózni a sárga-feketék, a negyed végére hét pontra csökkent a különbség (18-11). A második negyed elejét megnyomta a vendégcsapat, három pontra, 18-15-re feljött. Időt is kért a hazaiak mester, Gasper Potocnik. Ám a Falcót nem lehetett megállítani, a vasiak összekapták magukat és végleg visszajöttek a meccsbe. Sőt, Pot büntetőjével a mérkőzés folyamán először a vezetést is átvették a vendégek. A második negyed utolsó momentuma Williamsoné volt, így 34-34-gyel vonultak pihenőre a csapatok. A harmadik negyed elején Subotic kapott sportszerűtlen hibát, Keller váltotta pontokra a büntetőket. A szombathelyi együttes 44-38-re meglépett, de máris érkezett Pongór hármasa.

A harmadik negyed végén is döntetlen, 51-51 volt az állás. Az utolsó negyed Révész duplájával indult (53-41). Óriási csata folyt a pályán, igazi rangadót vívtak a felek. Durham hintett egy duplát, amire Perl szintén kettessel, majd két sikeres büntetővel válaszolt (63-65). De a Szolnok nem hagyta magát és az utolsó percet 74-71-es hazai vezetésről kezdték a csapatok. Barnes egyik büntetőjét értékesítette csak (75-71). A másik oldalon Pot próbálkozott egy gyors hármassal, de hibázott. Majd a újabb büntetők jöhettek, de a szolnoki Takács – csakúgy, mint Barnes – az egyiket dobta be (76-71). A vasiaknál Perl hozta vissza a reményeket, duplájával 76-73-ra alakult az állás – már csak húsz másodperc volt hátra és a Szolnok támadhatott. A játékvezetők nem fújták be a Perl ellen elkövetett támadóhibát és mivel Pongó mindkét büntetőjét beszórta, el is dőlt a meccs. A Szolnok végül 80-78-ra nyerte a rangadóhoz méltó összecsapást.

Gasper Potocnik: – Azért tudtunk nyerni, mert a kulcshelyzetekben jobban reagáltunk, egy kicsit higgadtabban tudtunk kosárlabdázni. Kemény, küzdelmes meccsen fontos győzelmet arattunk

Milos Konakov: – Gyenge kezdés után sikerült felzárkóznunk, és volt, hogy vezettünk is. Sajnos sok, tizennyolc támadólepattanót engedtünk a szolnokiaknak. Nagyon küzdelmes mérkőzésen veszítettünk, de büszke vagyok a fiúkra.