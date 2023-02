Hat csapat vett részt az FC Ajka U10-es gárdák számára rendeztett Téli Kupáján A Faggyas Milán vezette Illés Akadémia Hende Noel, Sóvári Dávid, Rajos Ádin, Tóth Dávid, Sömenek Bálint, Novák Benett, Papp Olivér, Vigh Olivér, Kalmár Kornél, Dávid Marcell, Angler Noé összeállításban szerepelt. A csapatok körmérkőzéses rendszerben játszottak. Mindössze két meccsen kaptak gólt a zöld-fehérek. A Pápai ELC ellen 3-0-ra, az FC Ajka ellen 2-0-ra, a Tapolcai IAC VSE ellen 2-1-re, az FC Nagykanizsa ellen 3-1-re, míg a Haladás VSE ellen 4-0-ra nyertek az akadémisták – így első helyen végeztek.

A tornagyőzelem mellett két különdíjat is bezsebeltek az Illés Akadémia játékosai: a torna legjobb labdarúgójának járó címet Tóth Dávidot illette meg, míg a gólkirály Kalmár Kornél lett.

– Stabilan és szépen futballoztunk, a visszajelzések és az eredmények alapján is elmondhatom: kiemelkedett csapatunk a mezőnyből. – mondta Faggyas Milán. – Minden kerettag megfelelő játékidőt tölthetett parketten. Magas tempót diktáltunk, ha egy vagy két góllal vezettünk is, akkor is újabbra törekedtünk. A tanult játékelemeket visszaadták a srácok, ezért is örömteli volt ez a torna. Domináltunk, járattuk a labdát, betöltöttük az üres területeket, létszámfölényes szituációkat alakítottunk ki adott területeken, sikeresen bontottunk és jutottunk el helyzetekig, amelyekből szép gólokat szereztünk. Sok jó megoldást láthattam!