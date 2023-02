A Szombathelyi Haladás csapatkapitányát, Németh Milánt kemény fából faragták. Alig telt el negyedóra a vasárnapi, a vasiak által 3-1-re megnyert győri bajnoki mérkőzésből, amikor a vasiak védője egy ütközés után a földre került, de rövid ápolás után már futott is vissza a pályára. Törött orral játszotta végig a mérkőzést.

– Egy hármas ütközés után tört el az orrcsontom, semmi szándékosság nem volt az esetben – mondta Németh Milán.– Ömlött a vér az orromból, a masszőrök pedig mondták, hogy jobbra elferdült az orrom, szerintük ez bizony eltörött. Mivel egy nagy seb is volt rajta, leragasztották és megkérdezték, tudok-e játszani. Hogy miért válaszoltam igennel? Klubhűség – ezért. Bár nagyon fájt, nem kértem fájdalomcsillapítót, sprinteltem vissza a pályára. Később sem lettem jobban, de sem a törött orr, sem a fájdalom nem gátolt a játékban. A lefújás után már a szombathelyi kórházban CT-n megnézték az orromat és ott is megállapították, hogy ripityára tört az orrcsontom.

Begipszelték és bár bent akartam tartani, saját felelősségemre hazamentem. Viszont később éreztem, hogy valami nem stimmel, így másnap visszamentem a kórházba, ekkor már ahhoz a doktornőhöz akit jól ismerek és teljesen megbízok. Kiderült, a gipsz alatt elmozdult az orrom, így kvázi még egyszer el kellett törniük, aztán újra visszaigazítani. Most már nincs rajta gipsz, sem kötés, viszont továbbra is fáj – de ez van. Korábban már többször eltört az orrom, vélhetően ez is közrejátszott a mostani esetnél. Vigyáznom kell, például nem hajolhatok, nem fújhatok orrot – és persze egyelőre nem is edzhetek. Ha minden jól megy, pénteken megpróbálkozok a mozgással és mivel arcvédőm van, így elvileg – bár az orvosok nem javasolják – játszhatnák is vasárnap, Szegeden. Ám minden attól függ, hogy pénteken hogy bírom az edzést.

A tapolcai születésű Mohos Barnabás 12 éves korában érkezett Ajkáról az Illés Akadémiára, a téli felkészülési időszakban már a Haladás edzésein vett részt és edzőmérkőzésen a Nagykanizsa ellen pályára is lépett. Ősszel az Illés Akadémia U19-es együttesében hét meccsen négy gólt szerzett. Most profi szerződést kapott a klubtól, múlt vasárnap az ETO ellen már a meccskeretben volt.

– Technikás és gyors játékos Mohos Barna, akinek a képzése mostantól a csapatnál folytatódik. Elvárásunk szerint a 17 éves játékos támadó középpályás poszton erősítheti a Halit. A mai szerződéssel tehát egy további munkafolyamat kezdődik és bízunk benne, hogy kerettagként mihamarabb a mérkőzéseken is láthatjuk Barnát – mondta Szántó Csaba, a Haladás vezető szakmai koordinátora.

Mohos Barnabás profi szerződést kapott a Haladástól

Forrás: VN/Szombathelyi Haladás

A szakember megerősítette, hogy a Szombathelyi Haladás stratégiájában szerepel, hogy a fiatal és tehetséges játékosok lehetőséget kapjanak a keretben és a beillesztésükkel, képzésükkel eredményeket érjen el a csapat.

– Köszönöm a klubnak a bizalmat, ígérem meghálálom – mondta a 17 esztendős Mohos Barnabás. – Nagyon jó, egymást segítő és befogadó közösségbe kerültem, úgy érzem máris befogadott a csapat, otthon érzem magam. Ami a rövidtávú céljaimat illeti, szeretnék tavasszal tétmérkőzésen is bemutatkozni a Haladásban és jó játékkal segíteni az együttest.