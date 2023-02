A magyar válogatott a románok (1-2) és a finnek (0-8) elleni vereség után a torna zárónapján Horvátország ellen lépett pályára. A magyar együttes a Pongrácz – Szabó V. (Németh L., 82), Kovács L., Turányi, Nagy Virág – Fenyvesi (Csányi, 82.), Papp L. – Kaján (Németh H., 46.), Vágó, Kocsán (Nagy Viktória, 63.) – Pápai összeállításban szerepelt.

A találkozót a magyar válogatott kezdte jobban, letámadta a horvát csapatot és egymás után több nagy gólhelyzetet is kialakított, a vezetést azonban nem tudta megszerezni. A félidő derekára magához tért a horvát együttes, a hátralévő időben valamivel kiegyenlítettebb játék folyt a pályán. A második játékrészt a horvátok jóval összeszedettebben kezdték, az 54. percben Rudelic bombájába Pongrácz még beleért, de védeni már nem tudott. A hátralévő időt gyakorlatilag végigtámadta a magyar válogatott, de kihagyta kisebb-nagyobb helyzeteit. Így 1-0-ra kikapott és az utolsó helyen zárt.

– Csalódott vagyok az eredmény miatt, de a mérkőzés képét tekintve nem panaszkodom – mondta Margret Kratz. – Nyolcvan mi birtokoltuk a labdát, az első félidőben többször is vezetést szerezhettünk volna, négy nagy helyzetünk is kimaradt. Kontratámadásból kaptunk egy gólt, ami után kicsit leültünk, de nem veszítettük el a lelkesedésünket. Ezen a tornán nem az eredményesség volt a fő szempont, hanem az, hogy a fiataloknak lehetőséget adjak, mindegyikük legalább egy félidőt, vagy 90 percet is pályán legyen. A kezdőcsapatunkból hat játékosunk hiányzott a kupán, a horvátok ellen még hárman nem kezdhettek, Vachter Fanni sérülés miatt egyáltalán nem is játszhatott, ő már a románok elleni találkozó után hazautazott. Velük kiegészülve, a tétmérkőzéseken kell majd eredményt elérnünk.

A Cyprus Cup végeredménye: 1. Finnország 9 pont, 2. Horvátország 6, 3. Románia 3, 4. Magyarország 0.