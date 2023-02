Az Aréna Savariában rendezett vasárnap esti mérkőzésen a hazai szektorok mellett a vendég számára fenntartott lelátórész is megtelt. A bosnyák drukkerek kezdetben csak a hangjukat hallatták, a második negyed második felében azonban már nem a szurkolásé, hanem a rendbontásé volt a főszerep, ugyanis egy valamilyen úton becsempészett görögtűz a szomszédos magyar szektorban landolt, az ott ülő családok között. Az esetről videó is készült, amin jól látható a rémület a gyerekek arcán, ami nem is meglepő, hiszen váratlanul ért mindenkit.

A mérkőzés angol ellenőre egy időre félbe is szakította a találkozót, amíg a csarnok biztonsági emberei rendet nem tettek a bosnyákok szektorában. Azonban a bosnyák drukkerek becsületére legyen mondva, hogy az eset után körbekalapozták a szektort, az összegyűjtött pénzt pedig oda adták annak a hölgynek, akinek a pirotechnikával tönkretették a kabátját - számol be az Origo.

A megdöbbentő incidensről a videó ITT tekinthető meg!