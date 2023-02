A Horvát Labdarúgó-szövetség honlapján jelentette be Dejan Lovren, hogy több mint 13 év után visszavonul a válogatottól. A 33 éves, 78-szoros válogatott hátvéd három világbajnokságon lépett pályára, oszlopos tagja volt a 2018- as oroszországi vb-n ezüstérmes és a 2022-es katari tornán bronzérmes csapatnak is. A Dinamo Zagreb, a Southampton, a Liverpool és a Zenit korábbi futballistája januárban igazolt a Lyon együttesébe.