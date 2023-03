A sárvári Zene Házában tartott ünnepségen Vas Vármegye Szolgálatáért Sport Tagozata díjban hárman részesültek: Geröly Tibor, Palotai Zoltán és Török Péter. Geröly Tibor fogathajtó 16 éve űzi a sportágat a lehető legmagasabb szinten. Tavaly a C-kategóriás Kettesfogathajtó Országos Bajnokságon aranyérmet szerzett a vasi csapattal és csak hajszállal maradt le egyéniben az aranyéremről. Palotai Zoltán több mint 40 éves szervezi töretlen lelkesedéssel – önzetlenül – a vármegye, Szombathely sportéletét. Török Péter volt a Haladás és a Honvéd edzője, a Magyar Labdarúgó szövetség főtitkára, a magyar válogatott másodedzője.

– Megható és megtisztelő egyszerre ez az elismerés pláne annak fényében, hogy 2013-ban országos bajnokként már volt szerencsém kiérdemelni a Vas Vármegye Közgyűlése Elnökének Emlékérmét – fogalmazott Geröly Tibor, a Főnix LE fogathajtója. – Büszke vagyok arra, hogy hazai szinten az egyik legidősebb hajtóként még mindig ott vagyok a legjobbak között. Az idei szezonban is fogatra szállok, a maximumot szeretném kihozni magamból és a lovakból is, de ha nem úgy alakulnak már a versenyek, akkor inkább félrevonulok és a háttérből segítem a fiatalabbakat.

– Negyven év hosszú idő, megszámlálni is nehéz, hogy mennyi sportrendezvényt szerveztem, hogy országos, nemzetközi szinten is mennyi sportkapcsolatot építettem ki – fogalmazott Palotai Zoltán. – Köszönöm a családomnak, hogy támogatták a sportőrült életformámat, hiszen sok időt, energiát felmésztett ez a fajta tevékenység. Egész életemben a közösségért dolgoztam, a saját szabadidőm terhére, amit most egy rangos elismeréssel jutalmaztak – természetesen büszke vagyok!

Vas Vármegye Közgyűlése Elnökének Emlékérmét vehette át idén Kocsis Tamás, az NB I-.es Egis Körmend kosárlabdacsapatának vezetőedzője, aki végigjárva a ranglétrát, 2007/2008 óta minden korosztályos csapatnál edzősködött.

– Örömmel tölt el, hogy ennyire figyelemmel követik azt a munkát, ami Körmenden zajlik a kosárlabdában – nyilatkozta Kocsis Tamás vezetőedző. – Erre a díjra nemcsak a sajátomként tekintek, hanem ez az egész kosárlabda-közösséget illeti. Ezt az elismerést az utánpótlásban elért eredményeknek tulajdonítom. Egyik legkedvesebb sikeremet, az 1999/2000-es születésűekből álló kenguru csapatommal értem el, amellyel bronzérmet szereztem 2008/2009-ben, de nyilván az U20-as bajnoki cím is jelentős mérföldkő volt a pályafutásom során.

A vármegyei közgyűlés elnöke egyedi döntése alapján Vas Vármegye Közgyűlése Elnökének Emlékérme elismerésben részesül még Fazekas Péter, a Celldömölki VSE extraligás asztalitenisz-csapatának játékosa, az országos szövetség fejlesztési igazgatója, és Illés Gábor László a SárváRun futócsapat tagja.