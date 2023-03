Egis Körmend–Szolnoki Olajbányász - (24-23, 11-15, 20-27, 26-28) Körmend, 1950 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Praksch P. Á., Goda L., Söjtöry T. F.

Körmend: Chambers 21, Mitchell 11/3, Edwards 14/3, Durázi 10/3, Omenaka 4. Csere: Cakarun 15, Takács K. 4/3, Ferencz 2, Adams –, Doktor –. Edző: Kocsis Tamás.

Szolnok: Durham 7/3, Barnes 8/3, Lukács N. 12/9, Subotic 19/6, Williamson 11/3. Csere: Gavin 13/3, Révész 10, Gilszki –, Pongó Má. 4/3, Sebők –, Rudner 9/9. Edző: Gasper Potocnik.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2-6. 7. perc: 18-18. 10. perc: 24-23. 13. perc: 28-28. 16. perc: 29-33. 20. perc: 35-38. 22. perc: 42-41. 26. perc: 46-59. 30. perc: 55-65. 33. perc: 58-69. 36. perc: 68-79. 39. perc: 79-90.

Kipontozódott: Pongó (39. p.).

A Körmend helyzete mit sem változott a múlt hétvégi DEAC elleni siker óta (89-79), azaz Kocsis Tamásék továbbra is harcban állnak a legjobb nyolcba kerülésért. A Szolnok kényelmes pozícióból, a második helyről várhatta a Rába-parti piros-fekete rangadót, amelyen át kellett lépniük árnyékukat a vasiaknak a playoffhoz. Nem mellesleg bőven volt miért törleszteniük Ferenczéknek, hiszen decemberben nagyon komoly pofonba szaladtak bele az Olaj vendégeként (106-55). Hazai oldalon Kiss Mátyás és Balogh Máté, míg a túloldalon Abraham Arabo melegítőben szemlélte az oldalvonal mellől társait - az emílett játékosokra nem számíthattak vezetőedzőik.

Michell triplája még lejött, a begyűjtött labdát azonban Omenakának sikerült a gyűrűbe kormányoznia. Egy bedobást követően kapitális védelmmi hibából egyenlített az Olaj, majd egy szépségdíjas támadás végén már a vendégeknél volt az előny (2-4). Nagyon akart a Körmend, de éppen ez volt az, ami talán kissé görcsössé tette játékát. Hiába próbálkoztak többen is távolról, nehezen akart megszületni az első hazai tripla. Közben a szolnokiak - a Rába-partiak hibáiból táplálkozva - Lukács hármasával hat ponttal léptek el (6-12). Barnes keze is elsült távolról, így Kocsis Tamásnak időt kellett kérnie. Cakarun és Durázi harciasságának köszönhetően elkezdett fogyni a Szolnok előnye, majd a 7. percben Cakarun sikeres büntetőivel ismét egál volt a meccs (18-18). A negyed utolsó két perce igazán mozgalmas játékot hozott. Az ezer fokon égő hazai publikám által tüzelt körmendi gárda 18-23-ról Takács triplájával és Chambers duplájával megfordítva az állást 24-23-ra hozta az első 10 percet. A folytatásban hol a Körmend hol pedig a Szolnok vezetett egy ponttal, mígnem a 16. percben Barnes kettese és Rudner távolija után (29-33) Kocsis Tamás újabb időkérésre szánta el magát. Rudner egyébként ezzel megdobta csapata hatodik tripláját, míg a házigazda 13 kísérletéből csak egyszer talált be. Edwards pontjaival ismét egyenlő volt az állás és talán már mindenki azt hitte döntetlennel zárul az első félidő, Durham azonban az utolsó másodpercekben elsüllyesztette az Olaj hetedik hármasát is, így 35-38-nál vonultak öltözőbe a csapatok.