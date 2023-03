A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) a Magyar Sport Házában tartotta meg a 2022. év legjobbjait díjazó gáláját. Az eseményen megjent és köszöntőt mondott Dr. Baji Balázs a Nemzeti Sport Ügynökség Zrt. (NSÜ) Sportszakmai és sportstratégiai vezérigazgató-helyettese, valamint Rózsa József, a SIOSZ elnöke. Megjelent továbbá és a díjakat adott át Dr. Sáfár Sándor a Nemzeti Sport Ügynökség Zrt Sportakadémiák, Sportiskolák, Kiemelt Sportegyesületek és Egyetemi Sport Igazgatóság igazgatója, Dr. Reinhardt Ákos a Honvédelmi Minisztérium Sportügyekért felelős államtitkárság főosztályvezetője és Gál Csaba, az NSÜ főosztályvezetője. A gálán megjelent és közreműködött a díjátadásban Tóth Krisztián olimpiai harmadik, világbajnoki ezüst- és bronzérmes, Európa-bajnoki második és harmadik helyezett judós, aki maga is köznevelési típusú sportiskolában végezte középiskolai tanulmányait.

Általános iskola kategóriában Magyarország legeredményesebb sportiskolai sportolói között harmadik helyezést szerzett Bozsodi Máté, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola (SZoSI) úszó szakosztályának ifjú titánja.

– Jelenleg Máté az egyik legeredményesebb versenyzőnk a 13 évesek között – fogalmazott Budavári István, a SZoSI úszó szakosztályának vezetője. – Most már több úszásnemben is korosztályos ranglistája élén áll. Eddig leginkább a hátúszás volt az erőssége, de emellett már a rövidtávú gyorson, az összes pillangón, és a 200 méteres vegyesen is remekül teljesít – szépen szélesedik a paletta. Máté egy rendkívül tudatos versenyző, aki kiérdemelte már a Jó tanuló, jó sportoló díjat is.