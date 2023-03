A Körmend nem tudta büntetni a kissé kaotikus hazai játékot, nem tudott zárkózni – sőt (13. perc: 30-18). Harcolt a Körmend, de sem sebességben, sem szervezettségben, sem pontosságban nem tudta felvenni a versenyt. Doktor szerezett hármast, a nyolcadik távoli kísérlet bizonyult sikeresnek a vendégek részéről. Kezdett kiszállni a meccsből a Körmend, időt kért Kocsis Tamás (16. perc: 38-23). Hiába, nem változott a játék képe, 19 pontos előnye birtokában vonulhatott nagyszünetre a Falco (20. perc: 47-28).

Nagy rohamokkal nyitotta a harmadik negyedet a vendég – Konakov mester időt kért, hogy felrázza félgőzzel játszó csapatát (24. perc: 53-38). Mitchell és Chambers szállította a pontokat – továbbra is gyengén védekezett a Falco. Egyre fogyott a hazai előny. Olyannyira, hogy Durázi triplájával a Körmend benézett 10 pont alá (28. perc: 60-51). Minden mindegy alapon rohant, rohamozott az MTE – emellett jól védekezett, jól lepattanózott – és visszajött a meccsbe. Sőt, Chambers dudaszós triplája zárta az etapot, 5 pont marad a Falco nem is olyan régen még tetemes előnyéből (30. perc: 62-57). 6-2-es menettel nyitotta a záró játékrészt a házigazda, amire Ferencz válaszolt egy 3+1-es akcióval. És Omenaka is belelendült (33. perc: 68-66) – 2 pontos különbségénél kért időt a hazai kispad. De nem tudta lerázni a Durázi és Omenaka által vezérelt extázisban játszó Körmendet. Sőt, Ferencz triplájával egyenlített az MTE, majd Chambers hármasával fordított (36. perc: 74-77). És nem úgy tűnt, hogy lendületet tud vinni a játékába a Falco. Az utolsó perc 78-83-ról kezdődött, eldőlt a meccs. Második félidei teljesítménye alapján megérdemelten nyert a Körmend.

Milos Konakov: - Két teljesen ellentétes félidőt produkáltunk. Az elsőben megmutattuk, hogy mit tudunk. Amit azonban a másodikban produkáltunk, az értékelhetetlen volt. Gyenge tempóban, puha védekezéssel kosaraztunk, egyénieskedtünk – elnézést kérek a szurkolóinktól.

Kocsis Tamás: – Rosszul kezdtük a meccset. És az egész első félidőben gyengén teljesítettünk. Fordulás után viszont nagyot küzdöttünk, csapatként játszottunk, bíztunk egymásban, és értékes győzelmet arattunk – szurkolóink segítségével. Ezzel a győzelemmel viszont még csak megteremtettük magunknak a lehetőséget arra, hogy kiharcoljuk a play off-szereplést – jövő héten újabb fontos meccs vár ránk!