Ritkán látható, nem mindennapi bravúrt hajtott végre múlt hétvégén a Körmend azzal, hogy a címvédő Falco otthonában 21 pontos hátrányból felállva behúzta (80-87) a számára oly fontos vasi rangadót, amellyel óriási lépést tett a legjobb nyolcba kerülésért.

– Félidőben, tetemes hátrányunk ellenére sem volt üvöltözés, fejvesztés az öltözőben, mindössze arra kértem a játékosokat, hogy azokon a pontokon próbáljuk meg támadni a Falcot, ahol van esélyünk, van keresnivalónk – idézte fel a vasi klasszikust Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Egyértelmű volt ugyanis, hogy az első félidőben egyáltalán nem működtek a támadásaink. A második félidőben elért 59 pontunkból 47-t dobtunk a találkozó elején megbeszéltek alapján. Az első két negyedben is ahhoz hasonlóan kellett volna teljesítenünk, ám akkor még a tét rányomta bélyegét a játékunkra. Szünet után nagy előnye birtokában a Falco talán kissé elkényelmesedett és úgy gondolta, ez a meccs már megvan, aztán már nem tudott ritmust váltani, így az ellentétes félidőkből mi jöttünk ki jobban.

Számos forgatókönyv létezik azzal kapcsolatban, miként végezhet a Rába-parti alakulat az alapszakasz 5., 6., 7. vagy 8. helyén. A klub hivatalos közösségi oldala számba vette az összes lehetséges variációt. Ami tény: a playoffba jutásért három csapat küzd: az Atomerőmű SE, a DEAC és az Egis Körmend. A Kecskemét és a Sopron is 14-11-es mérleggel várhatja az utolsó fordulót, de ők eredménytől függetlenül biztos résztvevői a rájátszásnak, nekik csak az a kérdés, hol végeznek az alapszakaszban. A vasi piros-feketék számára egyszerű a képlet, ugyanis, ha nyernek, biztosan ott vannak a legjobb 8 között. De da netalán vereséget szenvednek, akkor sem biztos, hogy lemaradnak a playoffról.

Nézzük előszőr azokat az eseteket, amikor körmendi győzelemmel ér véget a Paks elleni meccs:

DEAC-Kaposvár hazai, Nyíregyháza-Sopron hazai, ZTE-KTE hazai

Ebben az esetben 5. helyen végez a csapat.

DEAC-Kaposvár vendég, Nyíregyháza-Sopron hazai, ZTE-KTE hazai

Ebben az esetben 5. helyen végez a csapat.

DEAC-Kaposvár hazai, Nyíregyháza-Sopron hazai, ZTE-KTE vendég

Ebben az esetben 6. helyen végez a csapat.

DEAC-Kaposvár hazai, Nyíregyháza-Sopron vendég, ZTE-KTE hazai

Ebben az esetben 6. helyen végez a csapat.

DEAC-Kaposvár vendég, Nyíregyháza-Sopron vendég, ZTE-KTE hazai

Ebben az esetben 6. helyen végez a csapat.

DEAC-Kaposvár vendég, Nyíregyháza-Sopron hazai, ZTE-KTE vendég

Ebben az esetben 6. helyen végez a csapat.

DEAC-Kaposvár hazai, Nyíregyháza-Sopron vendég, ZTE-KTE vendég

Ebben az esetben 7. helyen végez a csapat.

DEAC-Kaposvár vendég, Nyíregyháza-Sopron vendég, ZTE-KTE vendég

Ebben az esetben 7. helyen végez a csapat.

Abban az esetben, ha vereséget szenved az Egis Körmend a Paks ellen, úgy az alábbi eredmények szerint kerülhet 8-ba a csapat:

DEAC-Kaposvár vendég, Nyíregyháza-Sopron hazai, ZTE-KTE hazai

Ebben az esetben 8. helyen végez a csapat.

DEAC-Kaposvár vendég, Nyíregyháza-Sopron hazai, ZTE-KTE vendég

Ebben az esetben 8. helyen végez a csapat.

DEAC-Kaposvár vendég, Nyíregyháza-Sopron vendég, ZTE-KTE hazai

Ebben az esetben 8. helyen végez a csapat.

DEAC-Kaposvár vendég, Nyíregyháza-Sopron vendég, ZTE-KTE vendég

Ebben az esetben 8. helyen végez a csapat.

Minden más esetben 9. helyen zárja a csapat az alapszakaszt.

Kocsis Tamásékat azonban csak az foglalkoztatja, hogy legyőzzék az Atomot.

– A szombathelyi győzelem olyan energialöketet adhat, amire nagyon nagy szükségünk volt a sorsdöntő Paks-meccs előtt – nyilatkozta Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Ezzel még csak esélyt teremtettünk magunknak a playoffra, ahhoz, hogy oda is érjünk, még meg kell verni az ASE-t. Leendő ellenfelünk egy nagyon jó csapat, Eilingsfeld és Edwin az a két játékos, akik meghatározzák a Paks játékát. Őket kell valahogy kivennünk a meccsből és azt játszani, amit mi tudunk. A szurkolók nélkül elképzelhetetlen lett volna a Falco elleni bravúr, elképesztő pluszt adtak és abban bízunk, hogy a tavalyi döntőbeli hangulathoz hasonló lesz most az ASE ellen is.