Észak

Boba–Gencsapáti 1-2 (0-2). Boba, 120 vezette: Pintér B.

Boba: Fábián – Magyar, Pityer, Dornai, Binder, Fodor, Szigeti, Balogh M., Bugyi (Porkoláb), Dákai, Prépost (Kozári).

Gencsapáti: Horváth Gy. – Kovács G., Sulyok (Tóth B.), Varga R. (Pochernin), Soldatenko, Dancs, Bokor (Skrapits), Egyed (Jónás), Roshko, Lőrincz, Janek.

Gól: Bugyi, ill. Dancs, Soldatenko. Kiállítva: Dákai (31., Boba), Magyar (55., Boba), Dornai (86., Boba).

Két jó csapat mérkőzött meg a pontokért, de a játékvezetés a végeredményt érthetetlen és megmagyarázhatatlan arrogáns döntéseivel gátlástalanul eldöntötte – és kivégezte a hazai csapatot

Kemenesalja–Újperint 2-6 (1-2). Vönöck, v.: Szabó B.

Kemenesalja: Hujbert – Németh M., Szakál, Őri (Pethő), Géczi, Czöndör, Horváth B. (Szücs), Erdélyi, Vajda (Bodor), Varga R., Ölbei.

Újperint: Szlámer – Kovács Zs., Baranyai K. (Kiss Á.), Viszket (Kovács G.), Varga G. (Czingráber), Egyed (Baranyai N.), Horváth M., Hegedűs (Hazafi), Tóth M., Tamás, Szalay.

Gól: Erdélyi, Czöndör, ill. Egyed (2), Baranyai K., Kiss Á., Tamás, Viszket.

Sé Honvéd–Conoil Mersevát 4-1 (3-1). Sé, 100 néző, v.: Elek T.

Sé: Földi – Szalay, Séfer, Kovács K., Werderits, Muzsai (Kiss Márton Balázs), Halmos, Nemes (Farkas K.), Fichtacher (Kiss Mi.), Kiss Má., Uri (Rada).

Mersevát: Patyi – Nagy Á., Dénes, Pethő (Csótár), Csite, Horváth Zs., Orbán, Takács M. (Szalai-Golda), Homlok, Takács B., Döbröntei.

Gól: Kiss Má. (2), Werderits (2), ill. , Séfer (öngól).

A hazai alakulatnak volt elszámolni valója az örök mumusnak számító ellenfelével szemben, ugyanis az eddigi csatáikból általában a merseiek kerültek ki győztesen. Ennek megfelelően a hazaiak nagy lendülettel kezdtek, sorjáztak a helyzetek, érett a gól. Az első negyedórában gyors egymásutánban kétszer is rezdült a vendégek hálója, sőt hamarosan már három volt közte – eldőlni látszott a találkozó. Azonban a séiek a jobbnál jobb lehetőségeiket is kihagyták, míg a saját kapujukba betaláltak, így maradt izgalom a második félidőre is. Fordulás után a hazaiak játéka kényelmessé vált, a vendégek is el-el értek a séi kapuig. Aztán a félidő második felében volt egy negyedóra, amit megnyomott a vendéglátó és végleg lezárta a találkozót. Jó játékvezetés mellett a hazaiak játéka elmaradt az elmúlt hetekben mutatottól, de így is biztos győzelmet arattak.

Szeleste-Pósfa–Schott Lukácsháza 0-4 (0-2). Szeleste, v.: Horváth P.

Szeleste-Pósfa: Szentgyörgyvári – Nardai, Maráczi, Fülöp, Molnár G., Horváth E. (Horváth D.), Kovács T., Fehér (Horváth L.), Kovács R., Horváth R., Földi (Marton).

Lukácsháza: Bán (Gácsi) – Bolfán, Toldi, Gombás, Pungor, Döbör (Krancz), Szűcs (Szentkúti), Csuka, Rozmán, László (Tóth D.), Bősze.

Gól: Rozmán, Tóth D., Bősze, Bolfán.

Uraiújfalu–Gérce-Vásárosmiske 0-3 (0-0). Uraiújfalu, v.: Szabó C.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó Má., Gáspár (Vörös), Gallen, Szabó B., Németh Z., Pungor, Kovács G. (Czenki), Keszei (Csete), Simon (Burka), Agg.

Gérce-Vásárosmiske: Fehér (Komáromi Z.) – Lakatos, Máthé (Sebestyén), László, Pethő (Kiss L.), Lerik (Komáromi A.), Major, Nunkovics, Kovács T.,

Csonka, Kövesdi.

Gól: Pethő (2), Lerik. Kiállítva: Vörös (82., Uraiújfalu).

Az első félidőben a hazai csapat kihagyta az adódó lehetőségeit. Egy gyors hazai támadás végén utolsó emberes szituációnál, vendég faultnál néma maradt a sípszó – ami végül fordulópontot jelentett a mérkőzés alakulásában. A második félidőben aztán a vendég könyörtelenül kihasználta a hazai védelmi megingásokat. A gércei győzelem megérdemelt.

Pecöl–Kemenesmagasi 4-1 (2-1). Pecöl, v.: Busi L.

Pecöl: Kollarics – Szabó P., Orsós, Gyürü, Farkas E. (Oszkó), Kiss B. (Boncz), Hóbor (Németh I.), Kasza P., Joó, Németh Z. (Svób), Kasza K. (Szemes).

Kemenesmagasi: Papp Á. – Molnár Zs., Horváth T., Fülöp, Holdosi (Princzes), Poós, Palotai Á., Csemer, Peresznyei, Viszked, Molnár T.

Gól: Farkas E. (2), Gyürü, Kasza K., ill. Csemer.

Szép időben, jól előkészített pályán futhattak ki a szurkolók elé a csaptok. És 15 perc elteltével már 2-0-ra vezettek a hazaiak. Végig a pecöli csapat irányította a játékot, a győzelme nem forgott veszélyben.

Bozsok–Alsóújlak 3-3 (1-1). Bozsok, v.: Németh L.

Bozsok: Szenteleki – Bigner, Kratochwill, Kalmár, DOBÁNY P., Pál (Németh O.), Dévényi, Hankó, Szalai, Tompek, Kiss M.

Alsóújlak: Gábor – Kaposi, Pados (Káldi I.), Vasas (Rónafalvi), Varga Á., Varga N., Káldi M., Ódor, Kántor (Papp A.), Hancz (Farkas M.), Varga R.

Gól: Dobány P. (2), Kalmár, ill. Kaposi, Varga R., Hancz.

Azonos pontszámmal álló csapatok találkoztak. Gyors góllal kezdett a Bozsok, amire hamar érkezett a válasz. A szünetig nem változott az eredmény – kimaradtak a hazai lehetőségek. A második félidőben kétszer is megszerezte a vezetést a vendéglátó, de az alsóújlaki pontrúgásokat nem tudták hatástalanítani a bozsokiak. A kitűnő játékvezetés mellett lejátszott meccsen hiába szereztt háromszor is vezetést a Bozsok, elvitt egy pontot a vendég.

A 20. forduló menetrendje, szombat, 16.30: Lukácsháza–Uraiújfalu. Vasárnap, 16.30: Spari–Sé, Újperint–Pecöl, Gencsapáti–Kemenesalja, Gérce–Boba, Mersevát–Szeleste, Kemenesmagasi–Bozsok.

Dél

Tutitextil-Körmend VSE–Gyöngyöshermán-Szentkirály 8-3 (4-1). Körmend-Horvátnádalja, 100 néző, vezette: Imre B.

Körmend: Kecskés – Kocsis, Papp P., Horváth Á., Simon, Meixner (Horváth D.), Szatmáry (Kiss B.), Berta, Jóna, Vilics, Szabó P.

Gyöngyöshermán-Szentkirály: Olasz – Balázs (Fülöp), Kopácsi, Kis, Jantos, Dénes (Hegedűs), Bazsó, Nagy T., Horváth Z., Bihun, Kovács D.

Gól: Kiss B. (2), Simon (2), Kocsis, Horváth Á., Szatmáry, Vilics, ill. Jantos, Balázs, Kis. Kiállítva: Kopácsi (71., Gyöngyöshermán).

A házigazda jó arányban használta ki az adódó lehetőséget – ennek köszönhető a nagyarányú, megérdemelt győzelem.

Bajánsenye–Szentpéterfa 3-1 (0-0). Bajánsenye, 60 néző, v.: Ódor Á.

Bajánsenye: Kalamár – Bagó (Hodács), Bacsák, Varga D., Koltai (Horváth Z.), Horváth M. (Horváth A.), Kosár, Kovács V. (Kovács I.), Fábián (Koczor),

Propszt, Horváth B.

Szentpéterfa: Páll B. – Wágner, Pataki (Geosits), Gaál, Skrapits D., Garger, Török, Homor, Hoós, Páll Sz., Skrapits I.

Gól: Koczor (2), Kosár, ill. Garger.

A hazai csapat saját magának tette nehézzé a mérkőzést – ugyanis az első félidőben három nagy gólszerzési lehetőséget is elhibázott. De az összecsapás egészében a hazai csapat uralta a játékot. A vendégek jól megszervezték védekezésüket, azonban a bajánsenyei kapuig csak elvétve értek el. A hazaiak folyamatos támadásaikkal felőrölték a vendégek védekezését, erejét és végül begyűjtötték a három pontot.

Rum–Pinkavölgye-Felsőcsatár 1-3 (1-2). Rum, v.: Magyar Gy.

Rum: Miklós – Székely, Gyurkó, Pupp, Bíró, Kámán (Varga M.), Kovács B., Koronczai (Molnár M.), Tárkányi (Reznyák), Rosta, Horváth Á.

Felsőcsatár: Sásdi – Szabó B., Horváth L., Vajda (Kopácsi), Csák, Pehr, Schmalzl (Takács), Böhm, Cseri, Hábetler (Krajczár), Virág.

Gól: Bíró, ill. Csák, Horváth L., Cseri.

Őriszentpéter–Tanakajd 1-2 (1-1). Őriszentpéter, v.: Pintér B.

Őriszentpéter: Tarafás – Szabó D., Farkas M. (Őr), Kaszás, Kósa, Sály, Szabó S., Mihályka (Ozsváth), Tamaskó, Mihály, Szép.

Tanakajd: Marcz L. – Gombkötő (Szűcs), Marcz G., Orsós, Hittaller, Marcz M., Könczöl, Preiczer, Nagy K. (Filakovszky), Varga M., Szalai.

Gól: Sály, ill. Varga M., Marcz G.

A hazai csapat a szokásos katasztrofális helyzetkihasználásával rukkolt elő – így a jól kontrázó vendég elvitte a három pontot.

Egyházasrádóc–Rábatótfalu 2-1 (1-0). Egyházasrádóc, 100 néző, v.: Talabér N.

Egyházasrádóc: Bali – Merőtei T., Németh M., Bányik (Varga D.), Varga Z., Krajczár (Rácz), Fejes, Merőtei G. (Balikó), Mészáros, Filipovits, Zimonyi.

Rábatótfalu: Szukics – Keresztúri, Lovenyák (Szakács), Bánfi-Nagy, Papp V. (Akl), Domján, Sütő, Dancsecs (Könye), Kovács Á. (Falb), Anderkó, Náricza.

Gól: Merőtei T., Mészáros, ill. Domján.

Küzdelmes, közepes színvonalú mérkőzésen, nehezen nyertek a hazaiak a szervezetten játszó vendégek ellen.

Horváth Ranch Kft. Nádasd–Vasszécseny 8-0 (2-0). Nádasd, v.: Pázsi M.

Nádasd: Rejtli (Doktor) – Kovács K., Péter, Varga M. (Zsoldos), Meskó M., Mesics, Pálmai (Németh J.), Meskó E., Meskó Á., Burka, Lónai.

Vasszécseny: Asztalos – Szakács, Dankó, Virág, Székely, Jéri (Nagy P.), Karai, Németh Zs., Kiss K., Vadász, Bakonyi.

Gól: Lónai (2), Burka (2), Meskó M. (2), Kovács K., Varga M.

Végig magabiztosan játszva, megérdemelten nyert a hazai együttes a már szebb napokat is látott, tartalékos vendég ellen. A hazai együttes jobbulást, mielőbbi felépülést kíván a sérülést szenvedő szécsenyi játékosnak, Jéri Csongornak!

Telekes Medosz–Csákánydoroszló 2-1 (1-0). Telekes, v.: Sebesi P.

Telekes: Blaskovics – Dézsi, Németh M., Orsós, Görcsi, Czövek (Vincze), Osvald, Kónya M., Kónya Sz., Valkóczi, Nyári (Szakter).

Csákánydoroszló: Tóth B. – Sáfár, Török, Biczó (Könye Balla), Pandur, Dudás, Dedics, Sárközi, Urbán, Németh M., Takács Á.

Gól: Kónya M. (2), ill. Németh M. Kiállítva: Dedics (44., Csákánydoroszló).

A 16. forduló menetrendje, szombat, 16.30: Gyöngyöshermán–Őriszentpéter. Vasárnap, 16.30: Rábatótfalu–Nádasd, Tanakajd–Egyházasrádóc, Felsőcsatár–Körmend, Szentpéterfa–Rum, Telekes–Bajánsenye, Vasszécseny–Csákánydoroszló.

