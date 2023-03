A Szombathelyi Dobó SE világ- és Európa-bajnoki bronzérmese, Halász Bence 74,65 méteres dobásával nyert és 2022 után ismét maga mögé utasította a 16 fős mezőnyt Leiriában, köztük a lengyelek ötszörös világbajnokát, Pawel Fajdeket is. A múlt heti országos bajnokság győztese, Varga Donát 72,81 méteres dobásával az utolsó sorozat előtt még a harmadik helyen állt, de francia és német ellenfele is javítani tudott, így a Dobó SE versenyzője végül ötödik lett - és szintén megelőzte Fajdeket. A felnőtt nők mezőnyében Gyurátz Réka 12. helyen zárt 65,90-nel, míg a B döntőben Németh Zsanett hetedik lett 63,43-mal. Viszkeleti Villő az U23-asok között 62,24-gyel a nyolcadik pozícióban végzett.

- A fiúk kimaxolták ezt az Európa-kupát, jó helyezéseket értek el, ennél jobbat nem is lehetett volna összehozni - számolt be lapunknak Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője, akit épp a hazafelé készülődés közben értünk utol telefonon. - Ugyanakkor az, hogy Fajdeket Bence és Donát is maga mögé utasította, nem jelent semmit, mert a versenyt megelőzően a lengyel Bencéhez hasonlóan szintén beteg volt, nem annyit tud, amennyit dobott, maradjunk ennyiben. Donátnak egyébként ez volt élete első felnőtt válogatott tornája, amelyen bemutatkozásként nagyon jó az ötödik hely, de nem sokon múlt a dobogó. Amúgy érezhető volt a tornán, hogy valami van a levegőben, mert kivétel nélkül mindenki alulmúlta önmagát a felnőtt férfi mezőnyben. Nem csak 1-2 atléta volt formán kívül, hanem a komplett mezőnyre elmondható volt, hogy valószínűleg ilyen rosszul még sosem dobtak. Méterben csak Viszkeleti Villő tudta azt hozni, amit vártunk tőle, a többiek kissé elmaradtak a várakozástól. A sűrű mezőnyben picivel jobb dobásokkal sokat lehetett volna előre ugrani. De nem bánkódunk, ez egy olyan állomás volt, ahol újfent fel tudtuk mérni, hol tartunk. Megállapíthattuk, hogy nem vagyunk lemaradva a többiektől, és nem járunk sokkal előttük sem. Folytatni kell a megkezdett utat és akkor nyárra ezekből jó dobások sülhetnek ki.

A leiriai dobó Európa-kupáról hazaérve kis pihenő után vasárnap újfent útra kel a szombathelyi kalapácsvető különítmény, amely ismét edzőtáborba vonul.

- Az előzetes tervben ismét Dél-Afrika szerepelt úticélként, de aztán a legutóbbi tapasztalataink alapján úgy döntöttünk, jobb lenne, ha más edzőtábor után néznénk - fogalmazott Németh Zsolt. - Tenerifére esett a választás, magam is kíváncsian várom, milyen körülmények fogadnak bennünket, mert voltunk már ott egyszer, de akkor túl sokan gyűltünk össze, a kalapácsvetőkön kívül mások mellett a teljes dobó válogatott is kint volt, szinte alig tudtunk egymástól lépni. Egyeztettünk a helyiekkel, elvileg most nem leszünk sokan, így abban bízunk, hogy gördülékenyebben végezhetjük majd az edzésmunkát, amelyet április 5-én fejezünk be.