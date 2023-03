Az ország legjobb nyolc csapata versenyzett Egerben a játékos sportverseny Diákolimpián. A legkisebb korosztály számára rendezett megmérettetés elsősorban ügyességi, sportágelőkészítő feladatokat tartalmazott. Labdás, kúszó-mászó, egyensúlyozó, akadályugró számokban mérkőztek meg a csapatok, klasszikus sorverseny formájában. A döntőben összesen 144 kisdiák mérte össze tudását, Az őket elkísérő több száz szülő, hozzátartozó fantasztikus hangulatot teremtett a Kemény Ferenc Sportcsarnokban. A törökbálintiak szoros küzdelemben zsinórban harmadszor hódították el az aranyérmet a szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola együttesét megelőzve.

– Igazi nagy csatát hozott a finálé, amelynek során az ötödik versenyszámig vezettük a tabellát, addig a Törökbálint többet hibázott. Azt követően viszont fordult a kocka, ellenfelünk jobban koncentrált, mi pedig masszívan tartottuk a második helyet – idézte fel a döntőt Török Richárd testnevelő. – Ez az ezüst aranyéremmel ér fel, óriási eredménynek számít, mivel jóval kisebb iskola vagyunk a törökbálintinál. Utánzójárásokban és gyorsaságban nagyon jók voltak a gyerekek, a kicsivel több figyelmet igénylő számokban bizonyult csak kicsit tompábbnak együttesünk.

A derkósok sikere egy széleskörű városi összefogás eredménye is, hiszen köztudottan az iskola azon kevés városi intézmények közé tartozik, amelynek nincs klasszikus tornaterme.

– Rengeteg segítséget kaptunk, kezdve a szomszédos Váci-iskolával, mivel az ottani testnevelő kollégákkal és az igazgató úrral nagyon jó kapcsolatot ápolunk – folytatta Török Richárd. – Ennek köszönhetően minden évben tudunk ott gyakorolni. Segítette a város is moat azzal, hogy használhattuk a Sugár úti kiscsarnokot, valamint az ELTE SEK is támogatott bennünket azzal, hogy bemehettünk gyakorolni az egyetemi sportcsarnokba is. Nagy köszönet jár ezért egykori egyetem tanárainknak, akik közbenjártak értünk. Egyébként mi a tanóráink nagy részt a játékos sorversenyek alapján építjük fel, hangsúlyos szerepet kap a váltó- és akadályversenyekre való felkészülés, vagy éppen a labdavezetés. Elődeink példája nyomán mi is minden zugát kihasználjuk az iskolának.

A Derkovits Gyula Általános Iskola ezüstérmes csapata: Bodai Kinga, Herczeg Nándor, Balassa Zalán Péter, Farkas Ádám, Konczér Karolina, Majtényi Gabriella, Polyák Nia, Pulai Patrik, Bertha Benett, Kovács Kira, Pap Izabella, Reiber Bence, Szabados Aisa, Takács-Tasnádi Ádám, Majtényi Péter, Márovics Gergő, Orsós Lia, Schatzl Dóra. Felkészítő tanárok: Balassáné Bogdán Krisztina, Barcza Bence, Török Richárd.