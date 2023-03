Szombaton rendezték Szombathelyen a Falco-Körmend vasi kosárlabda-rangadót. Amelyet az esélytelenebbnek tartott Rába-parti alakulat komoly hátrányból fordítva, nagy küzdelemben nyert meg 87-80-re - tegyük hozzá, hogy a listavezető, címvédő sárga-fekete gárda számára komolyabb tétje nem volt a meccsnek, hiszen már régen megnyerte az alapszakaszt. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón mikrofont ragadott Ferencz Csaba, az Egis Körmend rutinos csapatkapitánya, legendája is. Akiről a tavalyi szezon végén, a Falco ellen elveszített bajnoki döntő után szivárgott ki egy kellemetlen szurkolói videó: "Fepu" aktív tagja volt egy olyan "kórusnak", amely bőszen szidta a rivális falcós tábort - akkor nagy port kavart fel a videó. Ferencz vasi el classico utáni sajtótájékoztatón elnézést kért akkorin tettéért - mint az a Falco KC hivatalos honlapján található videón látható, hallható.

A szombati vasi rangadó előtt Keller Ákos került be a hírekbe. A magyar kosárlabda-válogatott és a Falco centere a válogatott mezét ajánlotta fel licitre a 11 éves körmendi kislánynak, Hendawy Angelnek, vagyis Angyalkának. A kislány 2011. december 31-én született 65 dekagrammal és 32 centiméterrel. Egyedül nem tud járni, ezért tavaly mozgásfejlesztő terápiát kezdett, amelyen jól vette az akadályokat. Öt hónap szünet után most újra elindult a kezelés, amelyet Budapesten végeznek és több millió forintba kerül. A mez licitjéből befolyt összeget is a terápiára fordítja a család. Licitálni április 30-ig lehet az Angyalka léptei elnevezésű közösségi oldalon.

Forrás: VN

Ferencz és Keller gesztusa is jelzi, van fontosabb dolog is az életben, mint tüzelni, szítani a Falco-Körmend rivalizálást.