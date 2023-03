Egy Falco–Körmend derbi mindig rangadó – álljanak bárhol is a csapatok a tabellán. Rendre telt ház, őrült hangulat fogadja a pályára lépő játékosokat. A múltja nagyon fényes a háromszoros bajnok (1987, 1996, 2003), hétszeres kupagyőztes (1990, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2016) Körmendnek. De a jelen a Falcóé, hiszen a szombathelyi gárda az elmúlt években a magyar bajnokság meghatározó – ha nem a legjobb – csapatává nőtte ki magát. A legutóbbi öt bajnoki döntőben ott volt, a legutóbbi három kiírást pedig meg is nyerte. És közben egy Magyar Kupa-trófea is bekerült a vitrinbe. Külön pikantériát ad a vasi versengésnek, hogy a Falco négy bajnoki címéből hármat éppen a Körmend ellen nyert meg – 2008-ban, 2019-ben és 2022-ben is a Rába-parti gárdát győzte le a döntőben, sokkolva a piros-fekete fanatikusokat. Továbbá a szombathelyi élcsapat hosszú ideje jelen van a nemzetközi porondon, kezdetben a FIBA Európa Kupában „edződött”, az utóbbi négy szezonban azonban már a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt. A 2022/2023-as szezon is a Falcóról szól, hiszen már fordulókkal ezelőtt megnyerte az alapszakaszt – mégsem lassít. Pedig a riválisok abban bíztak, hogy a nyáron négy válogatott játékosát (Golomán György, Váradi Benedek, Benke Szilárd, Somogyi Ádám) is elvesztő szombathelyi gárda meggyengül – nem így történt. Továbbra is bajnoki cím első számú várományosa. A nagy formában lévő, előző három meccsét megnyerő Falco december közepén Körmenden 95-89-re nyert – és most is esélyesként lép pályára.

– Papíron számunkra nincs tétje a meccsnek, de egy vasi El Classico természetesen az egyik legnyagyobb téttel bíró mérkőzés mind a Körmend, mind a Falco számára – fogalmazott Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Egy hónap, négy idegenbeli meccs, egy szolnoki, egy oroszlányi, egy zalaegerszegi és egy szegedi kirándulás után játszunk ismét hazai pályán – a szurkolóink bizonyára ki vannak éhezve a kosárlabdára. Ráadásul mindjárt egy Falco–Körmend meccsel térünk vissza az Arenába. Remek helyzetben vagyunk, nyugodtan, jó formában, motiváltan várjuk a meccset. Szeretnénk a saját játékunkat játszani, jó védekezést, gyors kosárlabát, szervezett csapatjátékot várok a fiúktól. Ez az utolsó hazai meccsünk az alapszakaszban: nem vitás, győzelemmel szeretnénk megörvendeztetni szurkolóinkat. A térdsérülésből lábadozó Verasztó Péteren kívül mindekire számíthatok.

A nyolcadik helyen álló Körmend edzőváltással, légisócserékkel, váratlan vereségekkel tarkított hektikus szezont fut – a nyolc közé jutásért harcol. Az előző körben fájdalmas hazai vereséget szenvedett a Szolnoktól (79-93). Két meccs van hátra az alapszakaszból, éles a Körmend helyzete – a Magyar Kupáról már lecsúszott, a play-offról nem szabad, hogy lemaradjon.

– Nem játszottunk semmivel sem jobban vagy rosszabbul a Szolnok ellen, mint a korábbi meccseken – tekintett vissza a piros-fekete rangadóra Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Egyszerűen nem tudtuk érvényesíteni a dobásokat. Ami a DEAC ellen még belefért, az Olaj ellen már nem. Nem hiszem, hogy valaha is előfordult körmendi csapattal, hogy egymást követő két hazai találkozón is ilyen gyengén dobjon. Remélem a héten sikerült ezen javítanunk, ellenkező esetben semmi esélyünk sem lehet Szombathelyen. Érdekes meccsre van amúgy kilátás, mert nekik ez már egyáltalán nem számít, készülhetnek a kupafináléra, alkalmazhatnak, gyakorolhatnak új játékelemeket, hiszen az alapszakaszgyőzelmüket nem veszélyezteti semmi. Nekünk viszont létfontosságú lenne a vasi rangadó megnyerése a nyolcba kerüléshez. Tisztában vagyunk a Falco erejével, igyekeztünk a heti edzésmunka során maximálisan felkészülni a címvédőből. Nem mi vagyunk a derbi esélyesei, de ettől függetlenül egyértelműen győzni megyünk Szombathelyre – mondta a körmendiek trénere. Hozzátette: bár sokan azt gondolták a szezon elején, hogy bukdácsolni fog a Falco, erre a szombathelyiek alaposan rácáfoltak, elvégre top bajnokságokból érkeztek az új légiósaik az eligazolt magyar válogatott játékosok helyére. Ennek köszönhető a magabiztos alapszakaszgyőzelmük.

A rangadóra már hétfőn (!) elkelt az összes jegy, így telt ház, 3070 szurkoló előtt lépnek pályára a csapatok.