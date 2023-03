A versenyre 5, 10,5 és 21 kilométeren – vagyis félmaratoni távon is lehetett nevezni illetve utóbbi távot váltóban is teljesíthették a résztvevők. Az útvonal a szokásos volt: Jánosháza központjában, a rendezvénytéren volt a rajt, majd – félpályás útlezárás mellett – Celldömölk felé haladt tovább a mezőny a főúton. Majd egy kilométer után rátért a mezőny a kissomlyói útra, amit a verseny ideje alatt teljesen elzártak a forgalom elől.

Aztán 2,5 illetve 5,3 kilométernél voltak a fordulópontjai az adott távoknak, majd vissza a célig ugyan ezen a haladtak a futók – a félmaratonisták pedig még egy kört tettek meg. Összesen 223-an indultak a viadalon, ami magas szám.

A legidősebb versenyző 75, a legfiatalabb 8 éves volt. Rendkívül kimagasló eredmények születtek a 10,5 km-es futamon, a tavalyi pályacsúcs is megdőlt. Ezek profi idők, hisz ennek a távnak az esélyese és végül győztese, Lencse Gábor 3:31/km átlagtempót futott ezen a nem éppen könnyű pályán. A lankás kissomlyói rész és a templomdomb pedig sokat kivettek a lábakból. Félmaratonon, 21 km-en is szép idők születtek, de itt ezúttal sem forgott veszélyben a 2017-ben felállított pályacsúcs (01:17:19 Balhási Ákos).

Az abszolút dobogósok. 5 km. Női: 1. Illés Szonja (Ajka) 00:23:28 2. Demeterné Mihály Ágnes (Magyarlak) 00:23:453. Ertli Krisztina (Pápa) 00:25:11. Férfi: 1. Mészáros Viktor (Balatonfüred) 00:20:50, 2. Lukács Róbert (B. Füred) 00:21:05, 3. Zeller Zsolt (Szigetszentmiklós) 00:21:21. 10,5 km. Női: 1. Nyári Czottner Edit (Pápa) 00:46:13, 2. Fekete Éva (Pér) 00:47:15, 3. Hegyi Barbara (Pápa) 00:48:47. Férfi: 1. Lencse Gábor (Balatonkenese) 00:37:002, Zsódér Zsolt (Szombathely) 00:37:41, Id. Kuncz Gábor (Budapest) 00:39:42. 21 km. Nők: 1. Farkas Adrienn (Szombathely) 01:39:18, 2. Vásárhelyi Éva 01:42:57, 3. Tóth Zsuzsanna (Szombathely) 01:46:50. Férfi: 1. Evans Les (Balatonfüred) 01:22:18, 2. Borbély István (Sümeg) 01:22:53, 3. Hajdú István 01:23:04.

– Még 2017-ben álmodtam meg a versenyt, Jánosháza önkormányzata teljes mellszélességgel mellette állt, és azóta is így tesz – mondta Balhási Ákos főszervező. – Ennek köszönhetően tudunk kiosztani 96 remek díjat, és megvendégelni akár 300-350 főt is egy tál pörköltre, de biztosítotunk fűtött öltözőket is. A névadó főszponzor tulajdonosa, Hancs Imre első szóra a rendezvény mellé állt, annak ellenére is, hogy nem Jánosházán él. A szívén viseli ezt az eseményt, mondhatom, már neki is szinte hazai verseny, ahogy nekem is: vagyis szívügyem. Rajta kívül is nagyon sokan, sokféleképpen segítettek, támogatták az eseményt a háttérben, nekik is hatalmas köszönet jár. A visszajelzések alapján nagyon jól sikerült a rendezés, még tombolahúzás is volt. Már tervezgetjük a jövő évit, ahol lesznek újdonságok.