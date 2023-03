Haladás VSE–Emericus SE 3:1 (-27, 17, 11, 11). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 50 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Barabás B.

Haladás VSE: Kőrösi, Zoltán, Héjj, Marton G., Horváth B., Németh A. Csere: Péter, Dabronaki, Varga N., Fatér, Edző: Dr. Mucsi Péter.

Sok hibával kezdte utolsó alapszakasz meccsét a Hali, amely csak az első szett végére tudta felvenni a találkozó ritmusát. Mucsi Péter lányai azonban túl későn ébredtek és a maratoni első etapot végül behúzta az Emericus. A második játszmában már kezébe vette az irányítást a házigazda, amely saját játékát játszva meggyőző teljesítménnyel hozta a szettet, ahogy az azt követő további kettőt is. Újabb győzelmükkel a szombathelyi zöld-fehérek bebiztosították helyüket az alapszakasz második pozíciójában, ami azt jelenti, hogy Mucsi Péter együttese a rájátszásban a felsőházban folytatja a bajnoki küzdelmeket.

Viadukt SE–Szombathelyi Egyetemi SE 2:3 (21, 13, -15, -21, -11). Budapest, 20 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Dobos V.

SZoESE: Egyed-Halmosi, Lajos, Szalai Cs., Fülöp A., Imre, Nagy D. Csere: Tauker, Schnalzer D., Trasca. Edző: Bodzer Attila.

Bodzer Attilának több játékosát is nélkülöznie kellett betegség miatt, így a 12 fős keretből csak kilencen tudtak elutazni. Szabó Reginától hosszabb időre meg kellett válnia a csapatnak, mivel anyai örömök elé néz. A SZoESE az első szettben magabiztos játékkal rukkolt elő, ám a végjátékban a játékvezető segítségével a hazai csapat örülhetett. A második szettben újra a Szombathely irányított, de lendülete nem tartott sokáig, jöttek a nyitásfogadási problémák, amelyek megpecsételték ezt a játékrészt is. A harmadik szettre változtatott a felálláson Bodzer mester és ez meghozta a várt eredményt. 2:0-ás szetthátrányból felállva egyenlített, majd óriási bravúrral meg is fordította a meccset. Mindent egybevéve nem tudott kimagasló röplabdát nyújtani a SZoESE, amely az első szettekben még csak nyomozta a játékot, viszont a továbbiakban már a szombathelyiek akarata érvényesült. A Bodzer-csapat végül 8. helyen zárta az alapszakaszt, így a bajnokság alsóházában küzdhet tovább.