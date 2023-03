A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban és a megye II. északi csoportjában már javában zajlik a tavaszi szezon – most beindul a küzdelem a megyei II. osztály déli csoportjában is. A Csákánydoroszló komoly előnnyel vezeti a bajnokságot, jó eséllyel aranyéremmel zárja a 2022/2023-as szezont. Bár az őszt nehéz lesz felülmúlni, hiszen a Csákány mind a 13 bajnokiját megnyerte, messze a legtöbb gólt rúgta a mezőnyben, és legkevesebbet kapta - szinte tökéletes teljesítménnyel áll a tabella élén.

– Természtesen elégedett vagyok a srácok őszi teljesítményével, és persze tavasszal is hasonló futballt várok tőlük – fogalmazott Őr József, a Csákánydoroszlói KSE megyei II. osztályú labdarúgó-csapatának az edzője. – A nyáron érkeztem a csapathoz - komolyan beleálltam a munkába, és a csapattól is megköveteltem a komoly munkát. Heti három edzéssel készültünk fel a bajnokságra, rendben volt az edzéslátogatottság. Első lépésként több tehetséges fiatal is felhoztam a felnőtt csapatba, bővítve ezzel a keretet, növelve a versenyhelyzetet. Majd rendbe raktuk a védekezésünket. Megkövetelem a fegyelmet a pályán, ennek köszönhetően csökkent a piros és a sárga lapok száma. És persze úgy azéret könnyebb csapatot építeni, hogy jönnek a győzelmek. A téli felkészülésünk is rendben volt, heti kétszer minimum edzettünk, és magasabb osztályban szereplő csapatokkal játszottunk edzőmeccseket, fizikálisan biztos, hogy készen állunk a tavaszi folytatásra. De nehéz tavaszra számítok, hiszen most mindenki minket akar megverni - ezért fejben is rendben kell lennünk, hogy bírjuk a nyomást. Három játékos távozott a télen, közülük a gólerős Makai István komoly veszteség. De érkezett Takács Ádám és Őr Gergő, mindketten nagy hasznunkra lesznek. Vasárnap mindjárt rangadót játszunk, az üldöző Nádasdot fogadjuk. Egy győzelemmel nagy lépést tehetnénk a céljaink felé, hiszen most már nem akarjuk átadni az első helyünket! – zárta szavait Őr József.

Megyei II., déli csoport, a 14. forduló menetrendje, szombat, 15.00: Gyöngyöshermán-Szentkirály–Rum. Vasárnap, 15.00: Csákánydoroszló–Nádasd, Vasszécseny–Egyházasrádóc, Rábatótfalu–Őriszentéter, Tanakajd–Körmend VSE, Felsőcsatár–Bajánsenye, Szentpéterfa–Telekes. Északi csoport, a 18. forduló menetrendje, szombat, 15.00: Lukácsháza–Sé. Vasárnap, 15.00: Alsóújlak–Pecöl, Kemenesmagasi–Kemenesalja, Újperint–Boba, Gencsapáti–Uraiújfalu, Gérce-Vásárosmiske–Szeleste-Pósfa, Mersevát–Spari.