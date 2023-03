A Haladás két nehéz győzelemmel, két diadalmas rangadóval (Veszprém, Berettyóújfalu) kezdte a felsőházi rájátszást, biztosan áll a tabella élén. De a debreceni gárda is jó formában van, ugyanis egy fontos győzelem (Kecskemét) és egy értékes iksz (Veszprém) után fogadja a zöld-fehér gárdát – a dobogóért harcol. Az alapszakaszban a Haladás hazai pályán alaposan megszenvedett, ikszelt (1-1) a Debrecennel, idegenben viszont 6-2-re kiütötte. – A felsőházban már nincsen rossz csapat, a DEAC is jó minőséget képvisel, és főleg hazai pályán erős – fogalmazott Calvo Rodriguez Juan Ramon, a Haladás VSE NB I.-es futsalcsapatának mestere. – Ráadásul a Debrecennel mindig hajtós, kiélezett mérkőzést játszunk, a legutóbb azért nyertünk 6-2-re, mert akkor kifejezetten jó helyzetkihasználással rukkoltunk elő. A DEAC agresszív, mas - szív csapat, kellemetlen ellenfél. Keményen, szervezetten védekezik, de támadásban is erős, több olyan futballistája van, aki feltalálja magát a kapu előtt. Most is nagy csatára számítok. De szerencsére teljes a keretünk, motivált a csapatom, jó formában vagyunk, természetesen szeretnénk győzelemmel hazatérni! A HVSE már vasárnap útra kelt, edzett is egyet a mérkőzésnek otthont adó debreceni csarnokban.