A felsőházi rájátszás előző körében a Debrecenben kapott ki 5-2-re a Haladás. Ezzel egy hosszú sorozat szakadt meg, ugyanis az éllovas szombathelyi gárda 20 (!) veretlenül megvívott bajnoki után volt kénytelen ismét megérezni a vereség ízét. Nagy tragédia azonban nem történt, a zöld-fehér gárda így is biztosan áll a tabella élén. Valamint máris itt a lehetőség a javításra. A soros ellenfél, a rendre sok gól kapó Aramis ugyanis még nem nyert meccset a felsőházban – és most sem esélyesként lép pályára. A Haladás az alapszakaszban Szombathelyen (9-2) és idegenben (4-2) is biztosan verte budaörsi riválisát.

– Debrecenben nem futballoztunk rosszul, de nem is nyújtottuk tudásunk legjavát, nem érdemtelenül nyert a házigazda – mondta Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE vezetőedzője. – Követtünk el hibákat védekezésben. de támadásban is pontatlanok voltunk – amit büntetett az éles, motivált házigazda. Az Aramis ellen vissza kell térnünk a győzelmek útjára! Ellenfelünk hajtós, fiatal csapat, felszabadultan léphet pályára – bizonyára megpróbál kellemetlen pillanatokat okozni. Ha azt játsszuk, amit tudunk, ha végig koncentrálunk, akkor nem lesz probléma. Rutai sérüléssel bajlódik, kihagyja a meccset.

A felnőtt meccs után a HVSE II. NB II-es gárdája is pályára lép hétfőn: 20.45-kor a PTE PEAC gárdáját fogadja.

Az U19-es magyar futsalválogatott Hollandiában szerepelt, Európa-bajnoki selejtezőn lépett pályára. Kiss Patrik és Knizs Olivér személyében két HVSE-játékos is helyet kapott a keretben. Frank Tamás szövetségi edző csapata nyitásként 2-1-re legyőzte Hollandiát. Majd 1-1-et harcolt ki a favorit Spanyolországgal. Végül 5-0-ra verte Andorrát – Kiss és Knizs is kapuba talált. A csoportot jobb gólkülönbsége miatt Spanyolország zárta az élen – és jutott tovább.