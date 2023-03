Az előző játéknapon Izraelben nyert 6-1-re a magyar válogatott, ezzel bebiztosította a pótselejtezőt érő második helyét a csoportban. Sőt a debreceni mérkőzésnek úgy futott neki válogatottunk, hogy egy horvátok elleni győzelem esetén - a többi meccs eredményétől is függően - akár pótselejtező nélkül is elérhető a vb-selejtező következő köre. Horvátországban egyébként 5-1-rekapott ki nemzeti csapatunk. Turzó József szövetségi kapitány keretében a Haladás VSE négy játékosa kapott helyet: Dróth Zoltán, Alasztics Marcell, Hajmási Milán és Vas Ádám.

Magyarország - Horvátország 1-1 (0-0). Debrecen, válogatott futsalmérkőzés, világbajnoki selejtező, vezette: Kosmukhambetov, Tursumbayev, Galayev (kazahok), Szilágyi.

Magyarország: Alasztics - Dávid, Fekete M., Vas, Dróth. Csere: Spandler (kapus), Bíró, Fekete O., Nagy I., Rábl, Pál, Hajmási, Horváth Sz., Bencsik R. Szövetségi kapitány: Tuzó József.

Gólszerzők: Pál (31.), ill. Peric (38.).

Taktikus, óvatos csapatok kezdték a meccset. A szervezett magyar együttes egyenrangú ellenfele volt magasabban jegyzett ellenfelének. Sőt, a percek múlásával kapura is egyre veszélyesebb lett a házigazda. A vendégnél volt többet a labda, Alaszticsanak kellett azért védenie - de roppant veszélyes hazai kontrákat láthatott a publikum. Az első félidő hajráját nagyon megnyomta a magyar együttes, de nem sikerült bevenni a horvát kaput. Kellet a szünet a horvátoknak, amely egy igen küzdelmes, de gól nélküli első játékrésznek vetett véget.

Fordulás után próbálta növelni a tempót a horvát válogatott, de a magyar együttes tartotta a lépést - folytatódott a kiegyenlített csata. A percek múlásával azonban egyre fokozta a nyomást a vendég, egyre több munkát adva Alasztuicsnak - akit egyszer a kapufa is kisegített. Váratlanul azonban vezetést szerzett a magyar válogatott: Pál Partik talált kapuba távolról, egy szabadrúgás-variációból (1-0).

A HVSE játékosa, Vas Ádám a válogatottban is jól teljesít

Forrás: Nemzeti Sport/Kovács Péter

A folytatásban Alasztics percei következtek, komoly bravúrokat mutatott be a Haladás kapusa. A kétségbeesetten rohamozó horvátok pedig kezdték elveszíteni a fejeüket, egyre többet faultoltak, az öt csapathibát is elérték. Az utolsó négy percben már vészkapus játékkal próbálkoztak a vendégek. És egy szerencsés góllal ki is egyenlítettek (1-1). Két perc volt hátra, most a magyar együttes váltott öt a négy elleni játékra. De nem született meg a második hazai gól.

Világbajnoki pótselejtezőre kényszerül a magyar válogatott - de ez volt a papírforma végeredmény a csoportban.