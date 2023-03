A címvédő, éllovas Haladás az alapszakaszban Szombathelyen (9-2) és idegenben (4-2) is biztosan verte budaörsi riválisát - és ismét esélyesként lépett pályára. A hazaiaktól sérülés miatt Rutai Balázs hiányzott.

Haladás VSE - Aramis SE 4-1 (2-0). Szombathely, 450 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, felsőházi rájátszás, vezette: Wittner, Kubicsek (Tóth-Tolnay).

HVSE: Alaszics - Kovács M., Nagy K., Dróth, Cassemiro. Csere: Gyimesi (kapus), Szalmás, Knizs, Henrique, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Fehér, Vas. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Aramis: Gémesi - Kövesdi, Moga E., Lévai, Bognár. Csere: Molnár (kapus), Gáspár, Vattamány, Bélavári, Lux, Sóvári, Szücs, Korompay. Edző: Moga Flavius Lorant.

Gólszerzők: Kovács M. (1.), Nagy K. (15.), Henrique (29., 40.), ill. Kövesdi (24.).

Nagy lendülettel estek egymásnak a felek, és a Haladás rögtön büntette ellenfele nyílt sisakos játékét: Kovács Máté váltott gólra egy kontrát közelről, ziccerben, Cassmeiro okosa passza után. A folytatásban is támadásban maradt a HVSE, míg a vendég óvatosabb játékra váltott, jobban ügyelt a védekezésre. A házigazda nyomott, több komoly helyzetet is kialakított - de a második szombathelyi gól csak nem akart összejönni. Kezdett ellaposodni a meccs, amikor Cassemiro ismét kiosztott egy gólpasszt: a jobb szélen húzta meg, kisodródva, élesen középre lőtte a labdát, a hosszún érkezett Nagy Kevin, és közelről a kapuba passzolt. Ismét felpörgött a Haladás, Dróth és Szalmás lökete is a kapufán csattanat. Jól jött a szünet a vendégeknek.

Fordulás után is a HVSE uralta a meccset. Az Aramis pedig egy kapufával jelezte, hogy azért nem mondott le a támadásokról. Sőt, Kövesdi egy szögletből érkező beívelést zúdított kapásból Alasztics kapujába - szépített a vendég (2-1). Próbálta fokozni a tempót a Haladás, de kellemetlen ellenfélnek bizonyult a felbátorodó Aramis. Kellett Henrique gólja - távolról, jobból, laposan lőtte ki a hosszú sarkot (3-1). Támadásban maradt a HVSE, most nem engedte, hogy erőre kapjon ellenfele. Csak öt a négy elleni játékban tudta birtokolni a labdát a budaörsi gárda, de komoly helyzetet nem igazán alakított ki. A mérkőzés végére Henrique tett pontot, amikor egy elcsípett labdát emelt saját hatosán belülről az üresen hagyott budaörsi kapuba (4-1).

Minden gond nélkül gyűjtötte be a kötelező győzelmet a HVSE.