Remek hangulat és közel fél ház fogadta szerda este az Arena Savariában pályára lépő NB I/B.-s Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia, valamint a sokszoros magyar-, ötszörös BL-győztest, az NB I.-es tabellát jelenleg is vezető Győri Audi ETO KC-t. Ahogyan az várható volt, a vendégek már az első percekben ízelítőt adtak abból a magas szintű kézilabdából, amellyel szemben nemcsak idehaza, hanem nemzetközi porondon is sokszor képtelenek felvenni a versenyt az ellenfelek. Igaz, nem forgott maximum fordulatszámon az ETO, mégis zongorázni lehetett a csapatok közti sebességbeli különbséget. A kezdeti bizonytalanságot követően egyre inkább felbátorodott a hazaiak játéka, akik igyekeztek becsülettel állni a sarat a világsztárokkal teletűzdelt vendégek ellen. Tisztességes 10-gólos ETO-előnnyel zárult az első félóra (10-20).

A második félidő első öt percében kissé az öltözőben ragadt az SZKKA, míg a Győr további négy góllal növelte fórját (10-24). A kisalföldiek leckét adtak a szombathelyieknek védekezésből is, hiszen a 31. és az 54. perc között mindössze csak háromszor találtak be a Pődör-lányok, viszont meg kell említeni azt is, hogy a kihagyott hazai helyzetek jó része a kapufán csattant. Az utolsó percekben a SZKKA fiatal tehetségei is lehetőséget kaptak a bizonyításra, amivel igyekeztek élni. Gálázva, 24 gólos győzelmet aratva jutott be Ambros Martín csapata a legjobb négy közé.