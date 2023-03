A kihelyezett halak többsége „balatoni sudár ponty” volt. A sudár egy balatoni (kis-balatoni) vadponty ősöktől származó nemesített fajta, teste a tőpontyhoz képest hengeresebb, nyújtott formájú. Színe sárgásbarna a háton, hasi részén világos színű árnyalattal bír, azonban élőhelyenként is eltérő lehet a színe.

Szerdán 8000 kilogramm fogható méretű 1,5–3 kilogramm közötti ponty talált új otthonra a szövetségi vizekben: ebből a máriaújfalui Hársas-tóba 1200, a gersekaráti Sárvíz-tóba, a magyarszecsődi tóba és a szombathelyi Csónakázótóba 1000; a püspökmolnári és az újperinti I. sz. tóba 800; a kerkafalvi Kéthatár-tóba és a vasvári tavakba 600; a gencsapáti horgásztóba 400; a csepregi téglagyári tóba és a Vadása-tóba pedig 300 kilogramm jutott.

Fotós: vasivizeken.hu



A telepítés csütörtökön is folytatódott. Ekkor mintegy 2.400 kilogramm hallal gazdagodott négy horgászvíz. A rábasömjéni tó, a csánigi, a merseváti és a celldömölki tó részesült 600-600 kg állománypótlásban. Pénteken a szombathelyi horgásztóba 600, a Rába folyó ikervári műcsatornájába és az ikervári duzzasztott szakaszába 400-400 kilogramm pontyot telepítettek.

Puskás Norbert, a szövetség ügyvezető elnöke elmondta: a halászatok függvényében tovább folytatódnak a kihelyezések. Érdemes lesz vasi engedélyt váltani, mert a tervek szerint a következő két hónapban – a szövetség 30 éves jubileuma alkalmából összesen 30 000 kilogramm pontyot hoznak a vasi vizekbe.

– Az évtizedek óta nem látott mértékű haláremelkedések lassulni látszanak, de így is a háromnyaras ponty tavaszi nettó ára 1580 forint per kilogrammra emelkedett, és minden egyéb hal ára is hasonló mértékben változott – emelte ki az ügyvezető.

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége horgászrendje értelmében 2023. január 1-től a ponty felső méretkorlátozása 60-ról 50 centiméterre csökkent, azaz: ennél nagyobb méretű pontyot megtartani tilos – az állóvizeken és a folyóvizeken egyaránt.

Fotós: vasivizeken.hu



– Kérünk mindenkit, hogy az előzőekben leírtak miatt különösen nagy figyelmet fordítson a méret- és napi mennyiségi korlátozások betartására. Halászati őreink kiemelten ellenőrzik majd a megtartott és fogási naplóban bejegyzett halak egyedsúlyát. Az éves mennyiségi kvóták betartása érdekében a fogási naplóba beírt és valós egyedsúly közti jelentős (0,5 kg-nál nagyobb mértékű) eltérést a halászati őrök szankcionálni fogják, ezért minél pontosabban jegyezzék be a megtartani kívánt halakat – fűzte hozzá Puskás Norbert, aki szólt arról is: a szövetség továbbra is azon dolgozik, hogy a vasi horgászok minél jobb kiszolgálásban részesüljenek.

Mint azt a vasi ügyvezető elnök kiemelte, minden lehetőséget megragadnak, hogy a tervezett haltelepítések maradéktalanul megvalósuljanak, ráadásul egyetlen vízterületen sem rendelnek el általános horgászati tilalmat – így a lehető legkorábban hódolhatnak szenvedélyüknek a horgászok már a tavaszi szezonban is.