A vasiaktól több játékos is hiányzott, így a meccs előtti utolsó, szombati edzésen térdsérülést szenvedett Bosnjak Predrag. Németh Milán, Lucas Mario Simut és Csilus Tamás pedig kikerült a kezdőből, mindhárman a kispadon kaptak helyet.

A meccs előtt Mészöly Géza szakmai vezető köszöntötte Németh Milánt, aki legutóbb, Soroksáron szerepelt 150. alkalommal bajnoki mérkőzésen a Haladásban.

Lendületesen kezdtek a csapatok, a vasiak harcoltak ki mezőnyfölényt, majd szűk negyedóra elteltével a vezetést is megszerezték. Ugyan a vendégek is vezettek néhány támadást, de a Haladás volt kapura veszélyesebb. Egymás után alakították ki helyzeteiket a zöld-fehérek, akár már az első félidőben eldönthették volna a mérkőzést. Mivel az alföldiek nem álltak be védekezni, jó kis meccset láthattak a szurkolók. Szünet után egyenlíthetett volna a Tiszakécske, de a csereként beállt Zamostny büntetőjét Verpecz hárította. Változatos, nyíltsisakos volt a meccs, rövidesen a hazaiak megduplázták előnyüket. Ám a Tiszakécske nem adta fel és szépített. De volt válasza a Haladásnak, Molnár szép egyéni akció után beállította a végeredményt: 3-1.



13. perc: Rácz labdája egy védéről Molnár elé pattant, a csatár 10 méterről higgadtan a bal sarokba helyezett (1-0).

28. perc: Rácz bal oldali szögletét Derekas hat méterről fejelte kapura, de Baráth bravúrral védett.

32. perc: Csernik jobb oldali beadását Derekas kilenc méterről fejelte kapura, de Baráth fölé nyomta a léc alá tartó labdát.

55. perc: Csernik ért bele kzzel a tizenhatoson belül a labdába. A büntetőt Zamostny a bal sarok felé lőtte, de Veerpecz védett.

67. perc: Molnár átadását Horváth kapta a jobb szélen, befelé tolta a labdát, majd úgy lőtt a bal sarokba, hogy a lövés Vajda lábán pattant meg (2-0).

83. perc: Vajda bal oldali szabadrúgását Zamostny hét méterről a jobb sarokba bólintotta (2-1).

88. perc: Doktorics lőtte előre a labdát, Molnár erőszakosan megszerezte, majd egy csel után 16 méterről a bal sarokba bombázott (3-1).

További eredmények: Kozármisleny–MTK 0-3, Mosonmagyaróvár–Szentlőrinc 1-1, ETO FC Győr–Ajka 0-1, Nyíregyháza–Pécs 1-2, Siófok–Soroksár 2-2, Budafok–Dorog 1-0, Csákvár–Kazincbarcika 1-3, Békéscsaba–Szeged 1-1. A Diósgyőr–Gyirmót mérkőzést hétfőn 19 órakor (Tv: M4 Sport) rendezik.