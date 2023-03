Az alapszakasz lezárását követően végéhez közeledik az idei Fülöp-Vill Körmend Városi Kosárlabda Bajnokság. A szervezők tájékoztatása szerint a döntő párharc az egyik fél két győztes meccséig tart, a bronzérem sorsa két mérkőzés alapján dől el.

A tervek szerint március 11-én, azaz most szombaton déli 12 órakor rendezik a bronzcsata első mérkőzését, amelyen a TATU kisállatrendelő HE az Ultras alakulatával csap össze. A döntő első felvonását pedig az Egis Körmed–DEAC NB I.-es kosárlabda-rangadót követően 20.30-tól játssza a VargoBútor Kft. és a Vasi Energia a Körmend Városi Sportcsarnokban. Március 18-án (szombaton) ismét déli 12 órakor feszül egymásnak az Ultras és a TATU kisállatrendelő HE a harmadik helyért vívott párharc második felvonásán. A bronzérem sorsa ezen az összecsapáson végérvényesen eldől.

Majd az esti NB I.-es Egis Körmend–Szolnoki Olajbányász csúcsrangadó után 20.30-tól meccsel a Vasi Energia a VargoBútor Kft. együttesével a bajnoki aranyért vívott párharc második összecsapásán. Amennyiben ezen a találkozón még nem születik döntés a bajnoki cím sorsáról, úgy a felek kénytelenek lesznek április 1-jén (szombaton) is farkasszemet nézni egymással szintén 20.30-tól, az NB I.-es Egis Körmend–Atomerőmű SE mérkőzés után.