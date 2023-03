Több mint 350 birkózó lépett szőnyegre az U15-ös korosztály idei első válogatóversenyén Kaposváron. A hazai klubok fiataljai mellett ukrán, osztrák, szerb, horvát, szlovák és román serdülőkorú versenyzők is színesítették a mezőnyt. A Haladás VSE birkózó szakosztályát 48 kg-ban képviselő Simon-Kiss Nimród, majd a 62 kg-ban induló szintén HVSE-s Dercsár-Kovács Mátyás is az ötödik helyen végzett. Veréb István szakosztályvezető szerint aránylag jól birkóztak a fiatalok.

Az év első U17-es válogatóversenyének – amely rögtön kétnapos megmérettetés volt – Dunakeszi adott otthont. Ezen a tornán is indultak külföldiek, ukrán, lengyel, román, észt és spanyol birkózók is szőnyegre léptek. Szabadfogásban és a női birkózásban is Lengyelország csapata diadalmaskodott, de természetesen a magyar klubcsapatok sem maradtak alul, a legtöbb súlycsoportban hazai győzelmek születtek. A Haladás színeit képviselő Fekete-Riha Károly 80 kg-ban két győzelemmel és két vereséggel végül az ötödik pozícióban zárt. Klubtársa, a 92 kg-ban szőnyegre lépő Huszár Olivér két győzelemmel és egy vereséggel megcsípte a dobogó alsó fokát. Hozzá hasonlóan Fábián Bálint is szépen teljesített 110 kg-ban, háromszor győzedelmeskedve és két vereséget elszenvedve ő is a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

– Fábián Bálint teljesítménye mindenképpen dicséretet érdemel – értékelt Veréb István, a HVSE birkózó szakosztályának vezetője. – Bálint hétfőn csatlakozott az ifjúsági válogatott összetartásához, amely csütörtökig tart, reméljük egyesületünknek lesz egy újabb válogatottja. Huszár Olivér is jól versenyzett, vele kapcsolatban az okozott nehézséget, hogy a 80 és 92 kg-s súlycsoport között van félúton. Ilyen fiatal szervezetet nem lehet csak úgy lefogyasztani 5 kilóval, ezért indult inkább 92 kg-ban, de ebbe a súlycsoportba még bele kell erősödnie. Fekete-Riha Károlynál ugyanez állt fenn, 75 kg-ként indult a 80-asok között, mert 71 kg-ra nem lehetett lefogyasztani. Most, serdülő-ifi korosztályban erősödik, fejlődik a legjobban a szervezetük. Mindent egybevéve biztatóak ezek az eredmények a magyar bajnokság előtt, hiszen az lesz majd a mérvadó.