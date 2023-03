Haladás Viktória–FTC 2-6 (2-2). Haladás Sportkomplexum, 100 néző, női NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: dr. Hegyi.

Haladás Viktória: Schildkraut – Németh A., Horti, Gődér, Csáki – Kránicz (Novák, 46.), Kovács V. (Hécz, 75.), Varró (Kis, 46.), Pintér – Vladulescu, Kiss-Lantos. Edző: Markó Edina.

FTC: Barti – Ott, Németh D. (Demeter, 30.), Nagy V. – Fenyvesi (Czellér, 62.), Papp, Csigi, Csányi, Szabó V. – Pusztai, Barker. Játékos-edző: Vágó Fanny.

A vasiaknál Balogh, Koprena, Urbán, Szil, Sweatman, Nagy Vanessza és Nagypál hiányzott sérülés, illetve betegség miatt. Sőt, a bemelegítésnél Baccaro is megsérült, Csáki került helyette a kezdőbe. Lendületesen kezdtek a csapatok, előbb Nagy Viktória, majd a másik oldalon Kovács Virág hibázott nagy helyzetben. A 8. percben Vladulescu remek labdával ugratta ki Kiss-Lantost középen, a csatár 16 méterről a bal sarokba lőtt (1-0). Az FTC átvette az irányítást, a hazai együttes védekezett – és veszélyesen kontrázott. A 19. percben Pusztai közeli lövését védte bravúrral Schildkraut. Egy perc múlva Gődér lerántotta ellenfelét a tizenhatoson belül. A büntetőt Csigi a bal sarokba lőtte – Schildkraut még beleütött a lövésbe. A 24. percben Csányi robogott el a jobb szélen, 10 méteres lövése a felső kapufáról vágódott ki. A 30. percben Varró beadását Gődér becsúszva, hét méterről a jobb sarokba lőtte (2-1). A 44. percben Barker pár lépés után, jobbról, hat méterről lőtt a kapuba (2-2). Szünet után a vendégek voltak aktívabbak, de a vasiak stabilan védekeztek. A 68. percben aztán Pusztai balról, 11 méterről a bal sarokba lőtt (2-3). A 71. percben Szabó Viktória törte el a labdát, amit Nagy Viktória öt méterről a léc alá emelt (2-4). A 84. percben egy bal oldali beadást Garcia lőtt öt méterről a hálóba (2-5). Az utolsó percekben két ziccert is elhibázott az FTC, majd Garcia állította be a végeredményt: 2-6.

A vasiak az első félidőben jól tartották magukat, szünet után azonban felülkerekedett az FTC.