Múlt szombaton mintegy 150 futó részvételével véget ért az idei, jubileumi, tizedik Vasi Terepfutó sorozat. A felsőcsatári Pinka-szurdok volt a helyszíne a PinkaExtrem elnevezésű versenynek, amely sokak véleménye szerint a legszebb, de legkeményebb terepfutó útvonala is a szériának. A kijelölt útvonal a hegy legszebb részein haladt, a Pinka mellett pedig még hóvirágok is gondoskodott a hideg idő ellenére a tavaszias hangulatról. Szombaton először a kicsik futamai zajlottak: a 2 kilométeres futam után a legkisebbek 400 méteres pályát teljesítettek – többen a szülők, testvérek kíséretével, biztatásával. Ezt követően a 5, 10 és 20 kilométeres futam rajtolt. A hobbifutók mellett atléták és tájfutók is rajthoz álltak, kihasználva az alkalmat a felkészülésre, a téli alapozás színesítésére. Az 5 kilométeres körön nem kevesebb, mint 160 méter szintkülönbséget mértek – egy része a Pinka fölötti meredek hegyoldalban, ahol pedig kötelek segítették a feljutást.

A 10 és 20 kilométeres kategóriák indulói is ezeket a köröket teljesítették, így a verseny a nézők számára végig jól látható és nyomon követhető volt. Az 5 kilométer abszolút győztese Szalay Levente, a 10 kilométeré Bognár Zoltán lett. A 20 kilométeres távot a tájfutó Jámbor Zsigmond nyerte nagy fölénnyel, lényegében rajt-cél győzelmet aratva. Mindhárom sportoló az Alpokalja versenyzője. A sorozaton bevezetett újdonságok (elektronikus nevezőfelület, elektronikus időmérés, befutóérem, hosszú távok körökben teljesítése, rajtszámos egyedi póló) nagy sikert arattak a versenyen indulók körében.

Az idei három jubileumi futamon indulók pedig a három befutóéremből elegáns emlékérmet tudtak kirakni.