Hétvégén a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia felnőtt együttese egy kívülről nyögvenyelősnek tűnt első félidő után a másodikban már határozottan felülmúlta ellenfelét, a Gárdony-Pázmándot, amelyet végül 32-27-re győzött le.

– Őszintén szólva a találkozó első félórája nekem simábbnak tűnt, mint a második, csak akkor még nem volt kapusteljesítmény. Szünet után feljavult a kapusteljesítmény, viszont messze nem volt olyan gördülékeny a játékunk. Összességében nem játszottunk jól, de kierőszakoltuk a győzelmet – idézte fel a vasárnapi mérkőzést Pődör Zoltán, az SZKKA vezetőedzője, aki az év elején még úgy nyilatkozott, hogy március végefelé eldőlhet a feljutás kérdése. – A helyzet valamelyest cizelláltabbá vált. Kozármislenyben győznünk kellett volna ahhoz, hogy mögöttünk tartsuk baranyai riválisunkat, ez azonban nem sikerült. Mindeközben váratlanul a Vasas rossz periódusba került, előbb Oroszlányban (27-24), majd az Eszterházy SC otthonában is kikapott (37-34). Mindezek tükrében jelenleg úgy állunk, hogy a Misleny három, míg a Vasas egy ponttal jár előttünk, mögöttünk pedig az egriek egypontos hátrányban követnek minket.

Tehát az első négy hely még teljesen nyitott. Legjobb helyzetben a végjátékot tekintve a Kozármisleny van, mivel a nehezebb mérkőzéseit hazai könyezetben vívja, ahol csak az Algyő és mi tudtunk pontot csenni. A helyzet majd akkor válik igazán érdekessé, amikor a Vasas Mislenybe látogat, illetve, amikor az angyalföldiek ahhoz a Komáromhoz utaznak, amelytől hazai pályán kikaptak 25-27-re. Ez két sorsdöntő mérkőzés lehet számunkra is, tehát per pillanat nem a saját kezünkben van a sorsunk. Nekünk kedvező a sorsolásunk, maximálisan koncentrálnunk kell majd az utánpótláscsapatok (FTC U19, DVSC SCHAEFFLER U19) elleni összecsapásokra, de nem lankadhat a figyelem a Kispest és az Orosháza ellen sem, mivel előbbivel szoros meccset játszottunk ősszel, utóbbitól pedig kikaptunk idegenben.

Nagy meccs vár a szombathelyi lányokra szerdán, hiszen a női kézilabda Magyar Kupa negyeddöntőjében – a Komárom (21-28), a PEAC (28-25), a Gárdony-Pázmánd NKK (25-28) és az NB I.-es Alba Fehérvár (31-29) búcsúztatását követően – Pődör Rebekáék az élvonal listavezetőjét, az ötszörös BL-győztes Győri Audi ETO KC-t fogadják az Arena Savariában.

– Egy szép MK-menetelés megkoronázása lesz ez a mérkőzés – tért át Pődör Zoltán a szerdai találkozóra. – Kaphattunk volna könnyebb csapatot is, hiszen a negyeddöntőben van 2-3 olyan együttes, amellyel fel tudtuk volna venni a harcot, de ez a sorsolás így is tökéletes számunkra. Az már látszik, hogy a szombathelyiek ki vannak éhezve a minőségi kézilabdára, nagy érdeklődés övezi a Győr-meccset. Ez mindenképpen egy gála, egy ünnep lesz, amelyhez mérten több ifistánknak is szeretnék lehetőséget adni. Mindenkit úgy küldök pályára, hogy éljék meg ez a pillanatot, ezt az ünnepet, semmi okunk görcsölni, taktikázni, emelt fővel, nyílt szívvel kell lejátszanunk az ETO elleni negyeddöntős meccset hazai közönségünk előtt.