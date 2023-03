Répcelaki SE–Vasvár VSE 2–1 (1–1).

Répcelak, 120 néző, vezette.: Pázsi M.

Répcelak: Pataki – Szücs (Sipos), Tóth D., Baranyai, Kovács Z., Ódor, Kristóf (Gál), Csányi, Vargyas, Tarcsay, Horváth M. (Prystupa). Edző: De Paula Alex, Tóth Zsolt

Vasvár: Kántor – Bíró, Varga A. (Pálla), Berta, Vincze (Sipos), Czövek, Pásztor, Réfi, Horváth A., Kónya, Tausz. Edző: ifj, Sziffer István

Gólszerzők: Sipos, Kovács Z., ill. Kónya.

A mérkőzés első negyedórája ismerkedéssel telt, nem forogtak veszélyben a kapuk, majd répcelaki helyzetek következtekk. A mezőnyben jól adogató vendégek a 30. percben a jobb oldalon törtek be a büntető területre, ahol az alapvonalnál szabálytalanság történt ártalmatlan helyzetben, a játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Kónya Imre állt, aki a kapu jobb alsó sarkába lőtte a labdát, Pataki Roland ugyan rajta volt a lövésen, ám védeni nem tudott. A gólt követően a Répcelak támadólag lépett fel, a hazai fölény a 40. percben érett góllá. A második félidő elején a vendégeknél volt többet a labda, mezőnyben most is jól adogattak, de kapura nem jelentettek veszélyt. A Répcelak a 67. percben billentette a maga javára az eredményt. A házigazdának a mérkőzés hajrájában volt lehetősége megrúgni a harmadik találatot, de ez végül nem sikerült.

Király SE–Sárvár FC 3–0 (2–0).

Szombathely, 150 néző, v.: Marácz Z.

Király: Király – Takács (Kudron), Reseterits, Németh G., Rózsás (Kalmár), Horváth An., Halmosi (Velekei), Csákvári (Kovács A.), Potyi, Vigh (Nyári), Schimmer. Edző: Hegyi László

Sárvár: Viganó – Németh Á., Fülöp, Takács, Tokaji (Glavánovics), Szakos, Fider, Vajda (Németh B.), Kovács B., Sinka (Biró), Szemes. Edző: Nagy Dániel

Gólszerzők: Reseterits (2), Potyi.