Jánosháza VSE–Kiswire Szentgotthárdi VSE 3–1 (0–1). Jánosháza, 100 néző, v.: Mónos J.

Jánosháza: Pethő – Tóth T., Willuhn (Zsoldos), Ambrus (Vágusz A.), Vágusz P. (Pencz), Piri, Szabó T., Büki, Péter, Benkő, Balázsi. Edző: Vágusz Arnold

Szentgotthárd: Gaál – Bedi, Komáromi (Bauer), Osvald (Korpics), Nagy O., Dancsecz, Laczó, Gécsek, Sulics, László (Sipos), Gyécsek. Edző: Heiter László

Gólszerzők: Szabó T., Benkő, Piri, ill. Laczó.

Az első félidőben a vendégek akarata érvényesült. A hazaiak végül második félidei teljesítményüknek köszönhetően arattak győzelmet, megérdemelten.

CVSE-Vulkánfürdő–Király SE 2–3 (1–3). Celldömölk, 150, v.: Mórocz Gy.

CVSE: Osvald – Marsai (Galovich), Enyingi, Szuh, Dobson, Gorácz, Keszei T., Gábor (Czinder), Czöndör, Keszei R., Németh J. (Göntér). Edző: Takács Gábor

Király: Horváth Al. – Takács (Szabó B.), Reseterits, Németh G. (Rózsás), Kiss K., Horváth An., Halmosi, Csákvári (Velekei), Potyi (Kovács A.), Vigh (Nyári), Schimmer. Edző: Hegyi László

Gólszerzők: Czöndör, Németh J., ill. Csákvári (2), Reseterits.

Kiállítva: Szuh (76., CVSE-Vulkánfürdő).

A bajnoki címre pályázó Király SE látogatott Celldömölkre. Hamar kétgólos előnyre tett szert a vendégcsapat, a félidő végéig még egy-egy gól esett mindkét oldalon. A szünet után szépített a CVSE, de a szombathelyiek kézben tartották a meccset, és begyűjtötték idegenben a három pontot.

Sárvár FC–Szarvaskend SE 7–0 (3–0). Sárvár, 80 néző, v.: Héra Cs.

Sárvár: Viganó – Németh Á. (Németh B.), Fülöp (Biró), Takács, Tokaji, Vass, Fider, Vajda, Kovács B. (Toldi), Sinka (Glavánovics), Szemes. Edző: Nagy Dániel

Szarvaskend: Esztergályos – Csillag, Jóna, Németh T. (Szakály), Tuboly, Földes, Nagy Á., Tompa, Pásti, Kis-Nemes, Törő (Jobbágyi). Edző: Kovács Kálmán

Gólszerzők: Fider (3), Vajda (2), Tokaji (2).

A Sárvár az első pillanattól kezdve támadólag lépett fel, de a Szarvaskend szervezett védekezése megnehezítette a dolgát. Az első hazai gól a 27. percben született, utána még két találatnak örülhetett a szünetig a házigazda. A második félidőben is lendületben maradtak a sárváriak, több helyzetük volt, ezekből négyet gólra is váltottak. A vendégek is veszélyeztettek, de találat nélkül maradtak, így magabiztosan, nagy gólkülönbséggel, megérdemelten nyert a házigazda.

Vasvár VSE–Szombathelyi Haladás VSE 0–3 (0–0). Vasvár, 80 néző, v.: Sebesi P.

Vasvár: Kántor – Bíró, Varga A. (Sipos), Berta, Vincze (Pálla), Czövek (Németh R.), Réfi, Horváth A., Kónya, Tausz, Schermann. Edző: ifj. Sziffer István

Haladás: Horváth B. – Buzás (Kossuth), Kovács B., Pap (Simon), Szenczi (Sály), Iván (Tóth B.), Péter, Szőts, Varga Cs., Tarján, Ferencz. Edző: Szenczi Imre

Gólszerzők: Péter, Pap, Ferencz.

Kiállítva: Schermann (62., Vasvár Vse).

Az első félidőben tartotta magát a Vasvár, de a második felvonásban emberhátrányba került, amit azonnal kihasznált a Haladás. A kiállításig több volt a hazai együttesben, utána viszont magabiztosan játszott, és begyűjtötte sorozatban tizennyolcadik győzelmét a szombathelyi alakulat.

Csepregi SE–Répcelaki SE 0–1 (0–0). Csepreg, 100 néző, v.: Bíró O.

Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Tájmel (Sós), Kossuth, Nika M., Simon, Takács Ke. (Janzsó), Pócza, Lukács, Steiner (Nika Á.), Németh O. Edző: Steiner Zsolt

Répcelak: Pataki – Szücs (Gál, De Paula), Tóth D., Baranyai, Gaál, Ódor, Sipos, Kristóf (Csányi), Rácz, Vargyas, Tarcsay. Edző: De Paula Alex, Tóth Zsolt

Gólszerző: Tarcsay.

A csepregiek megvalósították a pályán azt, amit előzetesen az öltözőben megbeszéltek. Ellenfelük fölé kerekedtek, fegyelmezetten védekeztek. Az első félidő gól nélküli döntetlennel ért véget. A második játékrészben egy kipattanó labdát váltott gólra a répcelaki együttes. Nem sokkal később tizenegyeshez jutott a Csepreg, ám a büntető kimaradt. Végig támadásban volt, de gólt nem tudott szerezni a házigazda, így le kellett mondania a három pontról. A mérkőzés képe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna. A bajnoki tabella 12. helyén álló Csepreg méltó ellenfele volt a jelenlegi harmadik helyezett Répcelaknak.

Rábapatyi KSK–Vép VSE 2–0 (0–0). Rábapaty, 120 néző, v.: Szabó I. Z.

Rábapaty: László – Csonka, Piros D. (Őri), Dugovics, Manganelli (Varga L.), Tóth M., Csupor, Kovács T., Bakonyi, Piros P., Németh G. Edző: Marton Róbert

Vép: Bezdi B. – Kiss A. (Auer), Németh Á., Czeglédi, Bezdi Sz. (Szijártó), Niksz, Beke (Illés), Szalai, Szendrődi, Takács, Balikó D. Edző: Simon Miklós

Gólszerző: Manganelli (2).

A hazai csapat több meghatározó játékos nélkül kezdte a mérkőzést. Jó iramú első félidőben mindkét oldalon akadt lehetőség, de gólt egyik csapat sem ért el. A második félidőt a vendégcsapat kezdte jobban, de a hazai védelem a helyén volt. A mérkőzés 68. percében egy vépi játékos röviden passzolta haza a labdát, amire Manganelli csapott le, és ziccerben nem hibázott. Rá egy percre a hazai együttes megduplázta előnyét: egy szép támadást követően ismét Manganelli volt eredményes. Az utolsó húsz percben a vépiek mindent elkövettek, de több gól már nem született. A Rábapatynál mindenki jó teljesítményt nyújtott.