Kiswire Szentgotthárdi VSE–Körmendi FC-Vasi Sekolo Kft. 1–2 (1–2).

Szentgotthárd, 80 néző, v.: Héra Cs.

Szentgotthárd: Kapui – László (Korpics), Komáromi (Holecz), Osvald, Nagy O., Dancsecz, Laczó, Gécsek, Sulics, Bedi, Takács (Gyécsek). Edző: Heiter László

Körmend: Balogh Á. – Vilics, Buti (Németh B.), Karvalics, Molnár L., Belső, László, Szabó D. (Zsoldos), Sipos (Balogh A.), Nagy Zs. (Köntés), Berning (Lakosi). Edző: Kurucz Ádám

Gólszerzők: Osvald, ill. Karvalics, Buti.

A vendégek már a második percben vezetést szereztek, ez hidegzuhanyként érte a hazaiakat. A körmendiek második góljára sem kellett sokat várni, egy gotthárdi hibát kihasználva ugyanis növelték előnyüket. A házigazda az első félidőben szépített, és utána is voltak helyzetei, de gól egyikből sem született, így a végére is maradt az első játékrészben kialakult eredmény.



Büki TK–Vasi Bádogos Kft Táplán SE 2–5 (1–1).

Bük, 80 néző, v.: Szabó B.

Bük: Viczmándi – Fehér, Fazekas, Wágner, Bősze, Elekes, Kiss B., Lang, Redőcs, Kovács Á., Farkas B. Edző: Hegedűs Attila

Táplán: Gyécsek – Varga D. (Fürdős), Varga Gy., Mercs (Varga M.), Huszár, Polgár (Manganelli), Varga R. (Gombos), Rosner, Markó (Gyurcsányi), Szakasics, Polyák. Edző: Borbás János

Gólszerzők: Elekes (2), ill. Varga D. (3), Varga Gy., Varga R.

Múlt heti, első bajnoki győzelme után ezen a találkozón is jól kezdett a Bük. A második félidőben azonban rákapcsolt a Táplán, és Varga Dániel vezényletével megfordította a találkozót. A vendégek magabiztossága a mérkőzés végéig kitartott, így övék lett a három pont.

Szombathelyi Haladás VSE–Csepregi SE 3–1 (1–0).

Szombathely, 100 néző, v.: Imre B.

Haladás: Horváth B. – Buzás, Kovács B., Pap, Szenczi, Iván, Péter, Szőts, Varga Cs., Tóth B. (Tama, Sály), Ferencz (Baumgartner). Edző: Szenczi Imre

Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Kossuth, Nika M. (Sós), Simon, Takács Ke. (Tájmel), Janzsó, Nika B., Lukács (Tóth A.), Steiner (Pócza), Németh O. (Nika Á.). Edző: Steiner Zsolt

Gólszerzők: Sály, Pap, Szenczi, ill. Nika M.

Az első félidőben kevesebb, míg a második félidőben több helyzetet dolgozott ki a hazai együttes, de ezekből csak hármat sikerült kihasználnia. A Király így is magabiztos győzelmet aratott a kizárólag védekezésre összpontosító vendégekkel szemben.

Vép VSE–Vasvár VSE 2–0 (0–0).

Vép, 200 néző, v.: Bagoly G.

Vép: Bezdi B. – Kiss A., Németh Á., Czeglédi (Dancs), BEZDI Sz., Niksz (Illés), Beke (Auer), Szalai, Szendrődi, TAKÁCS (Balikó B.), Balikó D. Edző: Simon Miklós

Vasvár: Kántor – Bíró, Varga A., Berta, Vincze (Sipos), Czövek, Pásztor (Pálla), Réfi, Horváth A., Kónya, Tausz. Edző: ifj. Sziffer István

Gólszerzők: Illés, Bezdi Sz.

Az első húsz percben a vendégek akarata érvényesült, helyzeteket is kialakítottak, de gólig nem jutottak. Később egyértelműen a házigazda került fölénybe a mezőnyben és a támadásokat illetően is, ez gólokban is megmutatkozott. A Vép megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Szarvaskend SE–CVSE-Vulkánfürdő 0–3 (0–2).

Szarvaskend, 100 néző, v.: Kondor T.

Szarvaskend: Csillag – Jóna, Németh T., Tuboly, Földes, Nagy Á. (Szakály), Somogyi, Tompa (Holtai), Wolf, Kis-Nemes, Esztergályos. Edző: Kovács Kálmán

CVSE: Osvald – Marsai, Enyingi, Göntér, Szuh, Dobson (Tóth D.), Keszei, Gábor, Galovich, Czöndör, Németh J. (Berecz, Gorácz). Edző: Takács Gábor

Gólszerzők: Enyingi, Németh J., Dobson.

A hazai csapat zsinórban öt megnyert mérkőzés után fogadta a jó játékerőt képviselő Celldömölk gárdáját. A vendégek korán, már a 4. percben megszerezték a vezetést, ezután kiegyenlített mezőnyjáték folyt a pályán. A hazaiaknak voltak helyzeteik, de gólt ismét a vendégcsapat szerzett, így megnyugtató előnnyel vonulhatott pihenőre. A második félidőben az öt meghatározó játékosát nélkülöző házigazdában nem volt elegendő erő, így összességében megérdemelt celli győzelem született.

Rábapatyi KSK–Söpte SE 2–2 (1–1).

Rábapaty, 80 néző, v.: Marácz Z.

Rábapaty: Király – Csonka, Varga L. (Dugovics), Piros D., Manganelli, Csupor, Tóth M., Kovács T. (Zeke), Horváth K. (Gosztolya), Bakonyi, Németh G. (Piros P.). Edző: Marton Róbert

Söpte: Kovács N. – Horváth B., Biró, Kovács E., Rómer (Hujber), Marton (Fogl), Mester, Kondákor, Vámos, Varga A. (Leidli), Düh (Plajszer). Edző: Lengyel Miklós

Gólszerzők: Dugovics, Csupor, ill. Hujber, Rómer.

Az első félidő elején a vendégcsapat megszerezte a vezetést a hazai kapus bizonytalanságát kihasználva. A hazai mezőnyfölény eredményeként egy szögletből sikerült egalizálnia a Rábapatynak Csupor jóvoltából. A második félidőben is hasonlóképpen alakult a játék: a hazai birtokoltak a labdát, támadtak, a vendégek pedig védekezésre rendezkedtek be. Dugovics révén meg is szerezte a hazai csapat a vezetést, azonban a vendégek a hajrában egy szögletből egyenlíteni tudtak. A Rábapatynak ez volt a második olyan mérkőzése, ahol már-már megnyert mérkőzésen nem sikerült a három pontot begyűjtenie, elkerülhető egyéni hibák miatt.

A többi osztály eredményei a fordulóból alábbi linken tekinthető meg: