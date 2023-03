Igaz, az Uraiújfalu már tavaly is megmutatta, hogy van lehetőség a csapatban, hiszen negyedikként zárt – ezúttal a dobogó élére tornázta fel magát. Főleg azért, mert egész ősszel kiegyensúlyozottan teljesített, a 14 forduló alatt csak egy vereséget szenvedett el. A szezonnak a megyei I. osztályból kiesett Lukácsháza futott neki fő esélyesként, ám döcögött a szekér, sok döntetlent gyűjtött be, ezzel sok pontot vesztett, így „csak” a harmadik helyen telelt. Az évek óta folyamatosan erősödő Újperint ott van az élbolyban, a második helyen áll. Oda kell figyelni még a hosszú ideje a szűk élmezőnyhöz tartozó, hazai pályán roppant erős Bozsokra, illetve a mindenkire veszélyes Gencsapátira is. Kiélezett lesz a versenyfutás a bajnoki címért.

– Tavaly vettem át az Uraiújfalu irányítását, sok munkát kellett belerakni a csapatba – árulta el az éllovas Uraiújfalu futballcsapatának edzője, Pungor István. – Elsőként fiatalítottam a kereten, ugyanis szükséges volt egy komolyabb vérfrissítésre. Fegyelmet, rendet követelek a fiúktól mind az öltözőben, mind a pályán – aki nem állt be a sorba, aki nem volt hajlandó beleállni a munkába, az távozott. Törekedtem arra is, hogy jó legyen a csapategység. Gyorsan kiderült, hogy tehetséges, fejlődőképes, motivált csapattal dolgozhatok. A munkának pedig meg is lett az eredménye. Mivel rendben volt az edzéslátogatottság, ezért rendben volt az erőnlétünk, és be tudtunk gyakorolni egy alapjátékot. Az sem mellékes, hogy gyors a csapatunk.

– A szezon előtt a 4-6. helyet céloztuk meg, engem is megleptek a fiúk azzal, hogy az első helyen állunk, ami persze nem probléma – jelezte Pungor István. – Jól sikerült a felkészülésünk, fizikálisan készen állunk a tavaszi rajtra. A télen igazoltunk, így bővült, erősödött a keretünk: Vörös Márk Rábakecölről, Szabó Martin Jákfáról, Csay Barnabás Répcelakról érkezett. Nem elvárás a csapattal szemben a bajnoki cím, de természetesen megpróbáljuk megőrizni az első helyünket – a dobogóról viszont semmiképpen sem szeretnénk leszorulni. Mint mondtam, fiatal, fejlődőképes a társaság, meggyőződésem, hogy a következő években még sokáig a csoport meghatározó csapata lesz az Uraiújfalu. Ráadásul jó a pályánk, jók a körülmények, a vezetőség mindent elkövet, hogy nekünk csak a munkára, a futballra kelljen koncentrálnunk. Bizakodó vagyok! Annak ellenére is, hogy az első öt csapatból bárki lehet bajnok – zárta szavait Pungor István.

A 16. forduló menetrendje, vasárnap, 14.00: Bozsok–Kemenesalja, Alsóújlak–Boba, Kemenesmagasi–Uraiújfalu, Újperint–Szeleste, Gencsapáti–Sé, Gérce–Spari, Lukácsháza–Mersevát. Szabadnapos: Pecöl.

Kezdődik a küzdelem a megyei III. osztályban is: a körmendi csoport csapatai lépnek pályára.