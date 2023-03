Nem sikerült az FTC Európa-liga-főpróbája: a zöld-fehérek hazai pályán csak 1-1-es döntetlenre végeztek a Mezőkövesddel. A Fradi két gólját visszavonták a VAR megnézése után. A zöld-fehérek csütörtökön a német Bayer Leverkusen vendégeiként lépnek pályára az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. Továbbra is remek formában a Kecskemét: a lila-fehérek egy hete 0-2-ről álltak fel az Újpest ellen, ezúttal 1-0-ra nyertek Katona Bálint bombagóljával Kisvárdán. Kiesési rangadót húzott be a Mol Fehérvár a Vasas ellen. Huszti Szabolcs csapata négy hónap után nyert ismét bajnoki mérkőzést. Bognár György visszatérése után magára talált a Paks, a zöld-fehérek ezúttal a ZTE ellen gyűjtötték be a három pontot. A Honvéd fontos győzelmet aratott a Puskás Akadémia ellen.

FTC–Mezőkövesd 1-1 (1-0). Gól: Traoré (11.), illetve Drazic (24.). Kisvárda–Kecskemét 0-1 (0-0). Gól: Katona (54.). Mol Fehérvár–Vasas 2-1 (1-1). Gól: Schön (15.), Kodro (78.), illetve Urblík (28.). Paks-ZTE 3-1 (2-1). Gól: Windecker 2 (20., 64.), Varga B. (6.), illetve Grezda (32.). Budapest Honvéd-Puskás Akadémia 3-1 (0-0). Gól: Prenga 2 (57., 67.), Lukic (.81.), illetve Favorov (47.).

Az Újpest–Debrecen mérkőzés lapzártánk után ért véget.