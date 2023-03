Demjén Patrik és az Illés Akadémián nevelkedett Hegyi Krisztián, valamint Csoboth Kevin és a vasi származású, az NB I.-ben 17 gólnál járó Varga Barnabás először kapott helyet a nemzeti együttes keretében. – Megszenvedjük a kapusposztot Gulácsi sérülése miatt – mondta Marco Rossi szövetségi kapitány.

– Más poszton is van hiányzónk, ezért más poszton is újoncot vagy új játékost hívtam meg. De nincs miért aggódni, akik pótolják a kiesőket, méltók a válogatottságra. Például Nagy Zsolt helyére Ferenczi János kapott meghívót. Csoboth Kevin fiatal, stabil játékos, aki majdnem mindig kiemelkedően játszik, szerintem Magyarországon jelenleg nincs nála gyorsabb játékos. Varga Barnabás pedig, túl a góljain, tudja értelmezni a játékot, jól osztogat, átlátja a játékhelyzeteket, így más poszton is tudjuk használni, mint amelyen a Paksban futballozik.

A magyar válogatott kerete. Kapusok: Dibusz Dénes (FTC), Demjén Patrik (ZTE), Hegyi Krisztián (West Ham United). Védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (FTC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (ZTE), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Fenerbahce). Középpályások: Bolla Bendegúz (Grasshoppers), Ferenczi János (DVSC), Fiola Attila (MOL Fehérvár), Kalmár Zsolt (DAC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar), Kleinheisler László (Panathinaikosz), Nagy Ádám (Pisa), Nego Loic (MOL Fehérvár), Vécsei Bálint (FTC). Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Csoboth Kevin (Újpest), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Németh András (Hamburg), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig), Varga Barnabás (Paks).