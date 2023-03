Fiatal, ambiciózus szakemberrel erősödik a Magyar Labdarúgó-szövetség női futballal foglalkozó stábja. Szarvas Alexandra hazatér és nyáron átveszi a női U19-es válogatott irányítását. A még mindig csak 30 éves, fóti születésű edző komoly tapasztalatokkal rendelkezik a futballban. Magyarországon a Fót, a Gödöllő, a Belvárosi Női LC-FTC, majd – 2008 és 2011 között – a Haladás Viktória csapatában futballozott. A vasiakkal egy bajnoki címet és két Magyar Kupát is nyert. Ezt követően Németországban és Svájcban idegenlégiósként is helytállt. Az aktív játék befejezése után fiúutánpótlás és női csapatokat is irányított. Az A válogatott szövetségi kapitánya, Margret Kratz örömmel fogadta, hogy Szarvas az U19-es csapatot irányítja majd. A tervek szerint összehangoltan, szoros együttműködésben fognak dolgozni, hiszen a futballról vallott nézeteik, filozófiájuk is egybevág.