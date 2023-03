ETO FC Győr–Haladás Viktória 3-1 (0-0). Győr, ETO Stadion, 100 néző, női labdarúgó Magyar Kupa-elődöntő, vezette: Urbán.

ETO FC Győr: Borok – Kaziupa (Sali, 62.), Kovács L., Savanya, Németh L (Öreg, 46.) – Herczeg, Vida (Siklér, 74.), Nagy F. – Cameron, Süle, Khimcyh (Hollingsworth, 62.). Edző: Dörnyei Balázs.

Haladás Viktória: Dobó-Nagy – Németh A., Horti, Gődér, Kovács V. (Novák, 86.) – Kránicz, Pintér, Varró (Hecz, 65.), Csáki - Kiss-Lantos (Nagy D., 76.), Vladulescu Edző: Markó Edina.

Az első félidőben két teljesen egyenrangú csapat futballozott, a vasiak sok labdát szereztek, remekül védekeztek és akadtak lehetőségeik is, bár az előrejátékra nem tudtak megfelelő energiát mozgosítani. A szombathelyiek valamelyest változtattak korábbi védekekezésükön – és ez abszolút ült is. Az ETO nem tudott komoly helyzetet kidolgozni. A második félidőben aztán sorban jöttek a szombathelyi helyzetek. A 69. percben bal oldali szöglet után a hosszún érkező Vladulescu 14 méterről remek mozdulattal kilőtte a bal sarkot. Ezt követően lezárhatták volna a meccset a vendégek: két ziccert is elhibáztak. Aztán fokozatosan fáradtak a vasiak és egyre több hiba csúszott a játékukba. Előbb,a 83. percben az exszombathelyi Siklér használt ki egy hibát, majd a 90. percben Cameron váltott gólra egy elépattanó labdát (2-1). A 93. percben Vida szabadrúgásból beállította a 3-1-es végeredményt.

A rengeteg fiatallal felálló Haladás Viktória végig egyenrangú ellenfele volt az ETO Győrnek, olyannyira, hogy kezében volt a továbbjutás. Igazi kupameccset vívott a két együttes, a szerencsésebb gárda jutott a fináléba.

Gólszerzők: Siklér (83.), Cameron (90.), Savanya (93.), illetve Vladulescu (69.).

Markó Edina: – Nagyon büszke vagyok a csapatra és a játékosok is büszkék lehetnek magukra. Nagy vereség után álltunk fel, most viszont bátran, agilisan, fegyelmezetten, igazi csapatként futballoztunk. Ez nagyon pozitív a jövőre nézve.

A másik mérkőzésen: FTC–Puskás Akadémia 1-1. Tizenegyesekkel: 3-4, Így meglepetésre a Puskás jutott a döntőbe.