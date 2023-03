A listavezető Falcónál vállalta a játékot a betegségéből felgyógyuló Perl Zoltán, a sérült Verasztó Péter viszont kihagyta a meccset. A nyolc közé jutásért küzdő Oroszlány novemberben 70-104 arányban maradt alul Szombathelyen – és most is a sárga-feketék léptek pályára esélyesként.

Váltott pontok vezették fel a mérkőzést, felváltva vezettek a csapatok (3. perc: 7-6). Lassan játszott a Falco, így rendre felállt védelemmel találta szemben magát – és jobban is dobott a házigazda. Az első szombathelyi triplát Perl jegyezte, a vendégek ötödik távoli kísérlete ért célba. A szombathelyi kispad sokat cserélt, a hazai óvatosabban forgatta a keretet. Néhány pontos hazai vezetéssel kezdődött az etap hajrá (7. perc: 16-12). Töredezett volt a játék, sokat büntetőztek a csapatok. Végül dudaszós triplával nyerte meg a sokpontos első negyedet az OSE. A második játékrészt viszont 5-0-val nyitotta a Falco – rögtön időt kért az OSE (12. perc: 24-27). Visszatérve a pályára pedig villámgyorsan fordított – most a Falco kért idő (14. perc: 29-27). Küzdelmes, fizikális csata kerekedett a meccsből, kevés ponttal. Rendre a távoli dobásokra is építő házigazda járt előrébb, de a Falco rendre felzárkózott. Két pontos hazai előnyt mutatott a szünetben az eredményjelző (20. perc: 36-34).

Fordulás után sem csillapodott a küzdelem: a házigazda szívósan őrizte lépésnyi előnyét. Keresték a párharcokat, minden labdáért vetődtek, nagyon motiváltnak tűntek a hazai játékosok. De a Falco ott loholt ellenfele nyomában – többször is egyenlített, ám fordítani nem tudott. Nem úgy tűnt, mintha fáradna az OSE. Cowels második triplája, majd Perl lerohanása után ismét egált mutatott az eredményjelző (28. perc: 58-58). Sőt, a Falco fordított, de ismét dudaszós dobással zárkózott a Oroszlány (30. perc: 60-61). Gyorsabb tempóra váltott a Falco, Cowels majd Barac is betalált távolról (32. perc: 60-67). Ekkor volt először érezhető, hogy az OSE nem bírja tartani a lépést – és nem bír a vasiak roppant szigorú védekezésével sem. Tiby triplája után 10 pont fölé nőtt a szombathelyi előny (36. perc: 63-74). És innen már nem engedte vissza a meccsbe ellenfelét a Falco – végül biztosan nyert.

Jegyzőkönyv

MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 75-87 (24-22, 14-13, 22-26, 15-26)

Oroszlány NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Földházi, Nagy, Sörlei.

OSE: Dimitrijevic 24/6, Barnjak 27/15, Carev 2, Colloway 6, Krestinin 5. Csere: Ruják 5/3, Henry –, Illés 4, Dorogi –, Mucza 2, Szabadfi –, Werner –. Edző: Simon Petrov.

Falco: Pot 7/3, Brown 7, Kovács B. –, Tiby 22/9, Keller 8. Csere: Perl 18/6, Barac 6/3, Cowels 11/9, Sövegjártó 4, Krivacevic 4, Takács Zs. –, Horváth A. –. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7-6. 7. perc: 16-12. 12. perc: 24-27. 18. perc: 33-33. 20. perc: 36-34. 24. perc: 45-45. 28. perc: 58-58. 30. perc: 60-61. 32. perc: 60-67. 36. perc: 63-74. 39. perc: 72-85.