Nyögvenyelősen indította a találkozót a vendég Rába-parti együttes. Perry révén nagyon bekezdtek a vendéglátók. A hazaiak irányítójának két triplájára Cakarun tudott reagálni egy közelivel, majd a sérülése után visszatérő Takács Kristóf is jelentkezett egy távolival. Perry azonban harmadik hármasát is elsüllyesztve igyekezett tartani a házigazda előnyét (9-5). Szépen lassan kezdte elkapni a fonalat az Egis Körmend. Mitchell büntetőivel az ötödik percben már 11-11 volt az állás, ám ekkor még nem sikerült átvenniük a vasiaknak a vezetést. Két minutummal később Mitchell büntetőzhetett ismét, nem hibázott, a vendégek pedig fordítottak (17-18). A negyed végefelé már a vendégek irányítottak és növelték előnyüket (19-23). A rövid pauza után ott folytatta Kocsis Tamás legénysége, ahol korábban abbahagyta. A nyírségeiknek csak momentumaik voltak, miközben a Körmend fokozatosan nyúlt el vendéglátójától. A 13. percben Edwards triplájával már 21-32-t mutatott az eredményjelző. Próbálta ugyan lopni a távot a Nyíregyháza, de zárkózása kísérleteire rendre jött válasz a túloldalon. Ferencz pályára lépése után nem sokkal rövid időn belül kétszer is eredményes volt távolról – makacsul tartotta közel 10 pontos fórját a vendég gárda. Nem sokkal a nagyszünet előtt komoly veszteség érte Radulovicsékat: kiállították egyik kulcsjátékosukat, Pipirast reklamálásért. Az első félidő 41-49-cel zárult.

A nagyszünet után Szobi és Copes dupláival négy pontra zárkózott a Nyíregyháza, kezdett újra élesedni a verseny. Mitchell hármasával ugyan ismét nyolcpontos előnybe kerültek a vasiak, de a hazaiak ledolgozva hátrányukat a játékrész végére teljesen nyílttá tették a meccset. Cakarun sikeres büntetői, illetve Fazekas rontott triplakísérlete zárta az etapot, így 60-63-ról futottak neki a felek az utolsó 10 percnek. A végjáték első három percében csak a Körmend tudta gyarapítani pontjai számát. Ferencz büntetőit követően (60-68) Copes egy középtávolival, majd egy közelivel fújt riadót a házigazdának. A Nyíregyháza megpróbálta megfordítani a találkozót, de kulcsszituációkban rendre hibáztak a hazai játékosok. Az utolsó perceket magabiztosan uralták a Rába-partiak, akiknél Mitchell labdaszerzése és zsákolása meghatározó volt a 38. percben (66-76). Innen már nem volt visszaút a nyírségieknek, így győzelemmel folytatta a bajnokságot az Egis Körmend alakulata.

Kocsis Tamás: – Kemény mérkőzés volt, agresszív védekezéssel találtuk szemben magunkat. Ennek az ellenszerét a második negyedre megtaláltuk, de a nagyszünet után indiszponáltan jöttünk ki, amit az utolsó játékrészben tettünk helyre. Fontos győzelmet arattunk.

Jegyzőkönyv

HÜBNER Nyíregyháza BS–Egis Körmend 74-83 (19-23, 22-26, 19-14, 14-20)

Nyíregyháza 500 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Tóth C., Frányó P., Lengyel Á. J.

Nyíregyháza: Perry 20/12, Kiss B. 3/3, Szobi 3, Pipiras 8, Copes 24. Csere: Fazekas 5/3, Bazsó 2, Bonifert 2, Kone 2, Dickerson 5/3. Edző: Darko Radulovics.

Körmend: Chambers 8, Mitchell 24/12, Takács K. 7/3, Durázi 2, Cakarun 13. Csere: Ferencz 10/6, Adams 2, Edwards 7/3, Omenaka 10, Doktor –. Edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9-7. 7. p.: 17-18. 14. p.: 25-35. 18. p.: 36-47. 23. p.: 45-51. 28. p.: 56-58. 32. p. 60-65. 38. p.: 66-77.

Kipontozódott: Perry (38. p.). Kiállítva: Pipiras (18. p.).