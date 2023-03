Magyarország–Bulgária 3 - 0 (3-0). Budapest, Puskás Aréna, 65 000 néző, labdarúgó Európa-bajnoki selejtező-mérkőzés, vezette: Umut Meler (török).

Magyarország: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai A. – Bolla (Nego, 86.), Nagy Á. (Kleinheisler, 73.), Vécsei (Kalmár, 86.), Kerkez – Sallai (Csoboth, 73.), Ádám (Varga B., 59.), Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Bulgária: Naumov – Sztojanov, Antov, Galabov, Markov (Dyulgerov, 46.) – Petkov, Gruev, Karabeljov (Krastev, 46.), N. Iliev – Deszpodov (Kirilov, 57.), Delev (Rusev, 46.). Szövetségi kapitány: Mladen Krsztajics.

Gólszerzők: Vécsei (7.), Szoboszlai (26.), Ádám M. (40.).

Izzó katlan várta a metsző hidegben a válogatottakat – óriási várakozás övezte a magyar–bolgár Eb-selejtezőt, amelyet szinte telt ház előtt játszhattak a csapatok a Puskás Arénában, ahol csak a vendég szektor volt foghíjas. Káprázatos koreóval fogadta a hazai közönség nemzeti együttesünket, a B közép által megjelenített 12-es a szurkolókra, vagyis a 12. játékosra utalt. A vendégek pénteken hazai pályán debütáltak Montenegró ellen és kaptak ki 1-0-ra. Több kulcsjátékosára sem számíthatott Krsztajics szövetségi kapitány, aki nem igazán volt elégedett támadói teljesítményével a pénteki meccs után.

A himnuszok záró akkordjait követően nekiesett ellenfelének Marco Rossi gárdája, amely alig több, mint 5 perc elteltével máris beköszönt Naumovnak. A 7. percben ugyanis szöglethez jutottak a mieink. Sallai balról hátrafelé passzolt, Szoboszlai bedobott két cselt a 16-os előtt, majd váratlanul lövés helyett cselezett ismét, majd ballal az ötös bal sarka elől okosan középre adott, hat méterről Sallai, majd Orbán is kapura lőtt, de jobbal középre céloztak mindketten, így ezeket még védeni tudta a bolgár kapus. A kipattanót azonban Vécsei egy lépésről jobbal az üres kapu közepébe bombázta – 1-0! A gól még felszabadultabbá tette a Rossi-legényeket, akik ezután is sorra vezették támadásaikat. Ádám, Bolla majd pár perc múlva ismét utóbbi jelentett veszélyt a bolgár kapura. A 26. percben ismét kapitulált Naumov: Szoboszlai kapott egy jókora csomagot Karabeljovtól, szabadrúgást ítélt a török bíró középről, mintegy 24 méterről. A labda mögé Szoboszlai állt, akinek lövése megpattant a sorfalon, majd Naumov is ujjheggyel beleért a labdába, ami védhetetlenül csapódott a rövid felsőbe – 2-0, kevesebb, mint fél órával a meccskezdés után!

A gólszerző nem is ünnepelhette találatát mással, mint egy jó kis kő-papír-ollóval, Sallaival. Ez volt a hetedik gólja Szoboszlainak a válogatottban, szabadrúgásból a harmadik. Nem túlzás állítani, hogy pontrúgás-specialista lett a magyar válogatott. A bolgároknak mindez idő alatt egyetlen valamire való helyzetük sem akadt. És akkor ezzel még nem volt vége az első félidei magyar-varázslatnak! Elérkezett a 40. perc és vele egy újabb szenzációs villanás: Sallai indult meg Dibusz passzával, aztán Szoboszlaihoz került a játékszer, majd a 16-oshoz érve két bolgár védő között a középre sprintelő Bollát szöktette, akit szerelt ugyan az ötös előtt becsúszó Antov, de éppen Ádám elé tolta a labdát, aki kissé jobbról, 8 méterről ballal csoda okosan a hosszú alsóba gurított – 3-0! Az utolsó percben Szoboszlai jobb oldali beadását az ötös rövid sarka előtt kézzel blokkolta Markov, ám a VAR-vizsgálat nem ítélt 11-est a magyarok javára. Bánja kánya, a 3-0 így is pompásan festett az eredményjelzőn a szünetben. 10 hazai kapura lövésből 7 el is találta az ellenfél ketrecét, ezekből 3 gól született – nem rossz.