A 39 ponttal a 7. helyen álló Szombathelyi Haladás meglehetősen rapszódikusan szerepel tavasszal. A vasiak két győzelem és egy döntetlen mellett háromszor kikaptak, legutóbb hiába vezettek 1-0-ra Ajkán, végül 2-1-re alulmaradtak. Hazai környezetben egy-egy-egy győzelem, döntetlen és vereség a mérlege. A Pécsi MFC viszont a szezon egyik meglepetéscsapata. A mecsekaljaiak ősszel sokáig feljutó helyen álltak, az őszi szezont is még a második pozícióban zárták. Jelenleg 47 ponttal a harmadikok a tabellán – 11 egységgel lemaradva a második diósgyőriektől. Érdekesség, hogy 27 bajnokin viszonylag kevés, 29 gólt szereztek a pécsiek, viszont csak 21-et kaptak. A piros-feketéket nyár óta – Vas László helyett – az egykori csatár, Weitner Ádám irányítja. A pécsiek tavaszi hét bajnokijukon két győzelmet és döntetlent és három vereséget gyűjtöttek be. Legutóbb úgy kaptak ki odahaza az ETO-tól, hogy a 13. perctől emberelőnyben futballoztak. A pécsiek keretében egy korábbi Haladás-játékost találunk, Tóth-Gábor Kristóf kilenc góljával vezeti a piros-feketék házi góllövőlistáját. A középpályán az első osztályt is megjárt Kesztyűs Barna meghatáro futballista, de hátul Danilo Pejovic is szerepelt néhány alkalommal az NB I.-ben, miként a kapus Helesfay Donát is.

– Ismét egy, a tabellán előttünk álló csapattal játszunk, amely ellen van mit törlesztenünk – mondta Michal Hipp, a Haladás vezetőedzője. - A pécsiek nagyon jól védekeznek és jól szervezik a játékot, no és veszélyes támadóik is vannak. Sajnos Ajkán a hosszabbításban kapott góllal veszítettünk, bízok abban, hogy csapatom tanult belőle és sikeresen vívjuk meg a vasárnapi bajnokit.