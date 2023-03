A 24 ponttal a 4. helyen álló felcsútiak a tavaszi rajton 4-3-ra kikaptak Szegeden, legutóbb pedig 5-2-re nyertek Újpesten. A Puskás Akadémia a két meccs között idegenben tizenegyesekkel kiverte a Magyar Kupából az FTC-t és bejutott a fináléba. A Halászi Kinga vezette felcsútiakat erősíti többek között a válogatottban is számításba vett kapus, Pongrácz Ágnes, a védő Palakovics Laura, de említhetnénk a korábbi válogatott Diószegi Fanni, Mayer Zsófia és Szemán-Tóth Barbara nevét is. A Puskás Akadémia házi gólkirálya jelenleg a hat-hat góllal álló Diószegi, Mayer és Nagy Lili. A Haladás Viktória tavasszal a két legerősebb csapattal játszott: Győrött 5-0-ra kapott ki, egy hete pedig az FTC nyert 6-2-re a Haladás Sportkomplexumban. Markó Edina gondjai tovább sokasodtak, a sérültek listájára az uruguay-i válogatott Camila Baccaro is felkerült, a védő combizomszakadást szenvedett, hetekre kidőlt.

- Hétfőn, kedden és csütörtökön is kettőt edzettünk, visszatértünk a konditermi tréningekhez is, hiszen az elmúlt két hétben olyan sűrűn voltak a meccsek, hogy nem tudtunk az egyéni fejlesztésekre is koncentrálni - mondta Markó Edina, a Haladás Viktória vezetőedzője. - Pénteken pedig amolyan meglepetésedzés várt a lányokra. Vasárnap ki-ki meccsre számítok, két egyforma képességű, fiatal csapat csap majd össz a maga hektikusságával. Sok függ attól, hogy ki hibáz kevesebbet védekezésben és melyik együttes sáfárkodik jobban helyzeteivel. Remélem 90 percen keresztül hozzuk azt a játékot, amit tudunk.