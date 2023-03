A listavezető, címvédő Haladás a második helyezett Berettyó otthonában vív rangadót. Az alapszakaszban idegenben 6-3-ra kikapott nagy riválistól, Szombathelyen visszavágott, 6-2-re nyert.

– Csütörtökön edzettünk egyet, aztán a közös ebéd után útra keltünk, mesze van Berettyóújfalu – árulta el Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE NB I.-es futsalcsapatának mestere. – A bajnoki előtt még videózás, taktikai megbeszélés is belefér a menetrendünkbe. Kiélezett, kemény meccsre számítok. Ellenfelünk sokat fejlődött a szezon során, mára összeért a csapata. Jó légiósokat, minőségi magyarokat vonultat fel, és már a fiataljai között is akad ütőképes futballista. Ráadásul hazai pályán játszhat. Némileg nehezítette a dolgunkat, hogy az elmúlt napokban a négy válogatott játékosunk nélkül edzettünk – Dróth, Vas, Alasztics és Hajmási csak csütörtökön tért vissza közénk. Szeretnénk nyerni, de nem lesz könnyű dolgunk, csak maximális koncentrációval, csapatként, szervezett futballal sikerülhet. Teljes a keretünk, a bokasérüléséből felépülő Rutaira is számíthatok.