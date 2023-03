Amennyire ősszel elkerülték a sérülések a Szombathelyi Haladást, tavaszra annyira romlott a helyzet. Derekas Zoltán elülső keresztszalag-szakadása miatt tavasszal – de lehet, hogy idén – már nem játszhat. A közelmúltban pedig két hátvéd, a belső védő Csató Martin és a bal oldali védő Bosnjak Predrag is kidőlt. Szerencsére egyikük sem sérülése sem súlyos, a tervek szerint pár héten belül mindketten visszatárhetnek.

– Még a Tiszakécske elleni mérkőzés előtti utolsó edzésen sérült meg a bal térdem - tudtuk meg Bosnjaktól. – Mint kiderült, részlegesen – 60-70 százalékban – elszakadt a belső oldalszalagom. Szerencsére nem kell műteni és ugyan az első pár hétben semmit sem csinálhattam, azóta elkezdtem a rehabilitációt. Most már a guggolásnál tartok, a gyors gyaloglás is mehet és hétfőtől kocoghatok is. Szerencsére minden nap jobb a térdem. Nem akarok jósolni, hiszen nem tudom, hogy alakul a térdem, de remélem, hogy a Gyirmót ellen már vállalhatom a játékot.

- Az ajkai meccsre készültünk, amikor az egyik edzés után a jobb combhajlítóizmomban fájdalmat éreztem - mondta Csató Martin. – Ultrahanggal megvizsgáltak és kiderült, hogy elszakadt a combhajlítóizmom. Azóta többek között masszázst, lézerterápiát, ultrahangot kapok és szerencsére gyorsan javul az állapotom. A tervek szerint jövő héten már elkezdek kocogni, futni és ha minden jól alakul akkor – ugyan jövő szombaton Kazincbarcikán még nem – a Gyirmót ellen már ismét pályára léphetek.

Mint azt keddi lapszámunkban megírtuk: a Haladás–Pécs bajnoki előtt a vendégszurkolók a hazai drukkerekre támadtak, a rövid csatát a rendőrök zárták le. Megkerestük a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányságot, pontosan mi történt és volt-e előállítás. Válaszában a rendőrség az alábbiakat közölte: „A Szombathelyi Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Jelenleg a beszerzett információk, a kamerafelvételek elemzése és értékelése van folyamatban.”