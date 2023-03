Naturtex-SZTE-Szedeák–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 82-97 (17-24, 23-23, 24-28, 18-22) Szeged, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kapitány G., Ádám J., Jakab L.

Szeged: Washington 20/6, Polányi 8/6, Nicholson 18/6, Bognár 6/3, Roberson 19. Csere: Filipovic 2, Person –, Balogh S. –, Carter 9/3, Kerpel-Forinus –. Edző: Nikola Lazic.

Falco: Pot 6, Brown 15/9, Kovács B. 6, Tiby 17/6, Keller Á. 3/3. Csere: Perl 26, Barac 4, Cowels 11/6, Sövegjártó 3/3, Krivacevic 6, Horváth Á. –, Takács Zs. –. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 5-12. 8. perc: 16-18. 13. perc: 19-29. 16. perc: 26-35. 20. perc: 40-47. 23. perc: 47-57. 28. perc: 55-72. 30. perc: 64-75. 33. perc: 69-77. 37. perc: 75-90.

Kipontozódott: –.

A listavezető, jó formában lévő Falco lépett pályára esélyesként – az elmúlt időszakban edzőváltáson, légióscserén átesett, bentmaradásért harcoló Szeged viszont különösebb teher nélkül futott neki az összecsapásnak.

Kimarad helyzetek vezették fel a meccset, és a folytatásban is szerényen csorogtak a pontok – aztán beindultak a felek. A házigazda harcosan kosarazott, de a Falco sokkal pontosabban játszott, jobban is dobott, így lépéselőnybe került (4. perc: 5-12). És érezhetően kézben tartotta az irányítást. A Szeged azonban ott loholt ellenfele nyomában, nem hagyta jelentősen meglépni a sokat cserélő Falcót (8. perc:16-18). Hajtós, harcos első negyedet produkáltak a csapatok, amelyet 7 ponttal nyert meg a Falco. Perl vezérletével 5-2-es rohammal kezdte a második etapot a szombathelyi gárda – elérte a 10 pontot a különbség (13. perc: 19-29). A Szeged azonban nem adta fel, többször is felzárkózott – de amikor nagyon kellett, a vendégektől valaki mindig betalált, többnyire persze Perl (16. perc: 26-35). Időt is kért a hazai kispad. Majd ismét megkezdte a felzárkózást a Szedeák. Bők két perccel az első félidő vége előtt 4 pontra közelített – Milos Konakov is maga köré gyűjtötte a csapatát (34-38). Kellett Brown triplája. Végül 7 pontos előnnyel vonulhatott nagyszünetre a Falco – köszönhetően Tiby utolsó pillanatban esett közelijének, Keller tért ölelő gólpassza után (20. perc: 40-47).

Taktikus, higgadt játékkal tért vissza a pályára a Falco, őrizte 10 pont körüli előnyét (23. perc: 47-57). Jól harcolt a vendéglátó, de minden szegedi pontra érkezett szombathelyi válasz. 50-62-es állásnál szegedi időkérés törte meg a csatát – kezdett elúszni a meccs a hazaiak számára. De nem változott a játék képe: maradt az irányítás az erős tempót diktáló Falcónál. Ráadásul Brown is beindult – így felzárkózott a ponterős Tiby, Perl kettős mellé. Jó védekezés, labdaszerzés után gyors leindításokból szerzett könnyű kosarakat a Falco (28. perc: 55-72). Egyre nőtt a különbség – a házigazda szinte csak büntetőből tudott gyűrűbe találni. Úgy tűnt, hogy korán eldönti a csatát a Falco, azonban a minden mindegy alapon rohamozó Szeged – közel 20 pontos hátrányból – váratlanul visszajött a meccsbe (30. pec: 64-75). A szívósan rohamozó Szeged a negyedik negyed elején benézett 10 pont alá (33.perc: 69-77). Amire öt ponttal válaszolt a Falco – Brown harmadik triplája után időt kért a Szedeák (69-82). De innen már nem volt visszaút a házigazda számára (37. perc: 75-90) – amely talán el is fáradt. A végére a különbség maradt kérdéses – „csak” 15 ponttal nyert a roppant magabiztos Falco.